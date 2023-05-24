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البيسري في عيد المقاومة: علينا أن نستمر في مواجهة التحديات للخروج من الأزمة إلى واحة الأمان
أمن وقضاء
2023-05-24 | 13:08
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البيسري في عيد المقاومة: علينا أن نستمر في مواجهة التحديات للخروج من الأزمة إلى واحة الأمان
وجه المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري أمر اليوم إلى العسكريين، عشية العيد الثالث والعشرين للمقاومة والتحرير.
وقال: "أيها العسكريون، تحل الذكرى الثالثة والعشرون لتحرير الجنوب والبقاع الغربي، ووطننا يمر في ظروف استثنائية نتيجة خلو سدة الرئاسة الأولى، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة توجب علينا استلهام العبر لصوغ الحلول اللازمة التي تعيد لبنان إلى مساره الطبيعي من النمو والنهوض والبناء".
وأشار إلى أن "عيد المقاومة والتحرير هو يوم مشرق من الأيام الساطعة في تاريخ لبنان، إذ تمكن اللبنانيون من تحرير أرضهم من براثن الاحتلال. وهنا، نستذكر كل نقطة دم سقطت فكانت مشعلا يضيء درب الحرية التي ستصونونها بالغالي والنفيس، ومن دون أن تبخلوا بشيء لتحفظوا لبنان كما عاهدتموه في قسمكم".
وقال: "أيها العسكريون، أتوجه اليكم بالتهنئة في هذه المناسبة المجيدة من تاريخ لبنان، ويحدوني الامل بأن يكون هذا النصر وما سبقه من تضحيات، حافزا للاستمرار في التفاني بالعمل وتنفيذ كل المهمات الموكلة اليكم لمصلحة الوطن والمواطنين، لان سلام لبنان الداخلي ووحدته الوطنية هي الاساس المتين لمعالجة المشاكل والازمات، وفي مقدمها ازمة النزوح السوري التي آلينا على انفسنا، بتوجيهات رسمية، مقاربتها من منطلق المصلحة اللبنانية العليا وروح التعاون مع الشقيقة سوريا والمجتمع الدولي".
وأضاف: "أيها العسكريون، ان التحرير الذي عكس الروح النضالية للشعب اللبناني، سيبقى المظلة التي من خلال معادلاتها تحمي لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي وكل اعداء لبنان. إن ما حققته المديرية العامة للأمن العام، من تضحيات أمنية وانجازات ادارية، كانت بفعل إخلاصكم ووفائكم لقسمكم والتزاما بشعار المديرية "خدمة وتضحية". فكنتم العين الساهرة على الامن في الداخل، وخير نموذج لإدارات الدولة، فحفظتم العهد والوعد. وكما صمد لبنان وقاوم حتى تحقق التحرير، علينا ان نستمر في مواجهة الصعاب والتحديات، للخروج من الازمة الى واحة الأمان".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الياس البيسري
عيد المقاومة
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