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الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
أمن وقضاء
2023-06-02 | 16:17
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الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف المطلوبين (ج.ج.) و(ع. ح.) المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري، أعلنت قيادة الجيش أنه أثناء عملية توقيف المطلوب (ج.ج.) من قبل وحدة خاصة تابعة لمديرية المخابرات، حصل تبادل لإطلاق النار بين الوحدة وأفراد العصابة الخاطفة فيما صودف مرور أحد المواطنين في المكان فأصيب بطلق ناري.
وقد عملت قوة من الجيش على نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
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