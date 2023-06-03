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تحقيق لتبيان ما إذا كان حصل تفجير في كسارات التويتي في زحلة بعد الشعور بهزة ارضية
أمن وقضاء
2023-06-03 | 14:40
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تحقيق لتبيان ما إذا كان حصل تفجير في كسارات التويتي في زحلة بعد الشعور بهزة ارضية
الوكالة الوطنية: تحقيق لتبيان ما إذا كان حصل تفجير في كسارات التويتي في زحلة بعد الشعور بهزة ارضية
اعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن قيادة منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، فتحت محضر تحقيق لتبيان ما إذا كان حصل تفجير في كسارات التويتي- قضاء زحلة اليوم. ويتولى مخفر زحلة التحقيق بالحادثة. هذا وتقاطع الخبر مع معلومات الـ lbci، احال محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة قضية التفجير الذي سمع اليوم في منطقة قاع الريم الى مجلس الامن الفرعي، وباشرت التحقيقات باشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وكذلك النيابة العامة العسكرية حيث باشر الخبير للعسكري تحقيقاته وسط حديث ان التفجير حصل في كسارات التويتي واستخدمت فيه كميات كبيرة من النيترات.
وباتصال الـ LBCI مع المدعي العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات، اكد ان التحقيقات جارية على اعلى مستوى وفي حال ثبت ان هناك تفجير داخل الكسارة ستتخذ اقصى الاجراءات العقابية بحق الفاعلين، لأن الكسارات في منطقة التويتي مختومة بالشمع الاحمر.
وكان سكان مدينة زحلة شعروا عند الثانية والربع من بعد ظهر اليوم بهزة أرضية، سبقها دوي. وسجلت مراكز الاستشعار قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.
وحاليا، تنفذ مخابرات الجيش طوقا أمنيا حول الكسارات في محلة التويتي، في انتظار حضور خبير متفجرات للكشف على المكان.
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