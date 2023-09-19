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قائد الجيش: موضوع الرئاسة "لا يهمني ولا يعنيني"

أمن وقضاء
2023-09-19 | 03:34
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قائد الجيش: موضوع الرئاسة &quot;لا يهمني ولا يعنيني&quot;
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قائد الجيش: موضوع الرئاسة "لا يهمني ولا يعنيني"

العماد جوزيف عون: همي هو الجيش

أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون أن "موضوع الرئاسة لا يهمه ولا يعنيه"، قائلا: "لم يبحثه معي أحد ولم أبحثه مع أحد".

موقف قائد الجيش جاء خلال لقائه أمس وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث أجاب العماد عون على أسئلة أعضاء النقابة.

وسئل قائد الجيش عن الأخبار التي ترشحه للرئاسة، فأجاب: "أنا أسمع أخباري السياسية مثلكم من الاعلام"، مكررا أن همّه هو الجيش، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق".

أما في موضوع تهريب النازحين عبر الحدود، فأشار العماد عون إلى أن التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل إلى 85 في المئة. وقال: "الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل، فلدينا ثلاثة آلاف عسكري في حين ان المطلوب اربعين الفا، ونحن نقوم بكل ما يلزم"، مؤكدًا أن ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مرورًا بالبلديات والإدارات الرسمية وصولًا إلى الجيش.

وكشف أنه في موضوع التهريب "فإننا نعتقل المهربين ونحيلهم الى القضاء وهو يخلي سبيلهم".

وتحدث قائد الجيش عن مخيم عين الحلوة وما يكتنف مهمة الجيش فيه من معطيات، قائلا: "لا استطيع ان أجزم ان هناك قرارا بتوريط الجيش في حرب المخيم، ولكنني لا استطيع ان أجزم ايضا، بعدم وجود نوايا من هذا النوع". وأكد أن الجيش تعلم من درس نهر البارد بحيث اتخذ كل الاجراءات التي تحمي أمنه وأمن جوار المخيم اللبناني.

وقال: "لا نية لدينا لدخول المخيم ولكننا ارسلنا تعزيزات لتقوية مواقعنا فنحن في وسط الميدان بين الطرفين وقد استهدفت مراكزنا مرارا".

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الجيش

جوزيف عون

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