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أسرار الصحف 21-01-2023

اسرار
2023-01-20 | 23:54
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أسرار الصحف 21-01-2023
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أسرار الصحف 21-01-2023

أسرار الصحف 21-01-2023

صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مصدر عسكري غربي إن دبابات الناتو هي التعويض الوحيد الممكن لنفاد قذائف المدفعية من مستودعات الناتو وعجز مصانعه عن الإنتاج المطلوب بوجود مخزون يكفي ثلاثة شهور من قذائف مدافع الدبابات دون وجود أفق لما بعدها. وهذا سبب تهرّب كل من ألمانيا وأميركا من جعل دباباتها في الصف الأول.
ـ خفايا
رفض نواب حزبي القوات والاشتراكي التجاوب مع دعوات المشاركة في اعتصام ساحة النجمة ومثلهم فعل النواب المستقلون وتحوّل الاعتصام والتضامن معه خارج المجلس اختباراً لحجم ما بقي من تمثيل جمعيات المجتمع المدني وحزب الكتائب، وهو ما تمثل بمشاركة العشرات فقط في التجمعات التضامنية.

صحيفة الجمهورية
ـ كشفت شخصية وسطية معلومات جديدة من مراجع دولية تشير إلى أنّ الفراغ الرئاسي مداه على الأقل حتى آخر السنة.
ـ عمد وزير الى إجراء تصليحات ضرورية في وزارته على نفقته الخاصة بسبب عجز الخزينة.
ـ مجموعة مخضرمة وشابة حزبية سابقة أو مناصرة تاريخياً لحزب عريق تبحث عن إطار يجمعها إحتساباً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً.

صحيفة اللواء
ـ همس
حسب مصادر وزير سيادي؛ فإنه بحث مع مسؤول كبير مسألة تسديد المتوجبات على لبنان للخارج قبل القرار الصادم لجهة منعه من التصويت في المنظمة الدولية.
ـ غمز
يملك نواب في تكتل لبنان القوي معطيات أن نواب اللقاء الديمقراطي في طريقهم إلى تموضع جديد بعد الخميس المقبل.
ـ لغز
لن يقبل مرجع، حسب ما نُقل عنه، تحوُّل المؤسسة الأم الى ما سبق وجرى في بعض الجمهوريات السوفياتية السابقة!

صحيفة نداء الوطن
ـ تساءلت أوساط لبنانية عما إذا كانت الإجتماعات الدولية - العربية التي تهيّئ لها باريس ستقتصر على إشراف دولي على إدارة الفراغ الرئاسي للتخفيف من انعكاساته الاقتصادية والمعيشية طالما أن عواصم الدول الكبرى تتجنب التورط في طرح أسماء للرئاسة وتترك اختيار الرئيس إلى المجلس النيابي.
ـ لوحظ أنّ وزير الطاقة وليد فياض صفّق بحماس خلال مشاركته في الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، لدى كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله حول رفض انتخاب رئيس يخضع للأميركيين.
ـ تحدثت مصادر عليمة عن لقاء قريب بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» بعد التوتر الذي ساد العلاقة بينهما.

الأنباء
*أفق غير واضح
أفق غير واضح لخطوة اعتراضية لجهة استثمارها لصالح الاستحقاق الداهم.
*حراك خجول
حراك خجول في الشارع على خلاف ما كان متوقعاً بالتزامن مع تطورات الساعات الاخيرة.

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