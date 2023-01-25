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أسرار الصحف 25-01-2023

اسرار
2023-01-24 | 23:45
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أسرار الصحف 25-01-2023
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أسرار الصحف 25-01-2023

أسرار الصحف ليوم الأربعاء

النهار

- قال نائب في اتصال مع صديق له ان التطورات القضائية الاخيرة ستجعل "حزب الله" يتمسك اكثر بسليمان فرنجية مرشحا رئاسيا وقد يضاعف ضغوطه على "التيار الوطني الحر" لان المرحلة المقبلة ستكون للمواجهة.

- عُلم أن بعض القوى السياسية البارزة، خفّفت من لهجتها تجاه معابر التهريب، بعدما وصلتها إشارات الملامة والتهديد في آن معاً.

- علم أن وزيراً سابقاً ومحام لوزارة سيادية، يقوم بجهود ومساعٍ لتقريب العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، بعدما سبق له أن نجح بخطوات مماثلة.

الجمهورية

- تبين انّ عدداً من المسؤولين السابقين في سلطة هامة يرفضون التعليق على ما يجري في داخلها استهجاناً ورفضاً لما يحصل. 

- تَعاطى مرجع مسؤول مع مجموعة من التقارير التي تحذّره من تطورات سلبية مقبلة بردة فعل باردة وهو ما استفزّ أحد واضعيها.

- رجّح مطلعون على أن يكون خلف الأحداث المتفجرة ما يضغط باتجاه إنجاز استحقاقات متعثرة بعدما فشلت المحاولات الناعمة.

اللواء

- برزت، بعد الأزمات النقدية في العراق، مخاوف من إحكام الخزانة الأميركية ومؤسساتها المالية الرقابة على التحويلات المالية SWIFT الى لبنان وسوريا وغيرها..

- نائب شمالي تغييري يدرس جدياً الانضمام الى تكتل قيد البحث، في منطقته، بعدما ملَّ مما يصفه "بالمواقف الخطابية"!

- ما تزال بعض العواصم ذات التأثير تعارض سلة المقايضة بين رئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار..

نداء الوطن

- يروّج أحد الوزراء لمشروع معاش تقاعدي كبديل عن تعويض نهاية الخدمة، ما يشكل خدمة لصندوق الضمان الاجتماعي والمصارف من خلال السطو على تعويضات المضمونين وتقسيطها على 20 سنة مقابل فائدة تتراوح بين 3 و5%.

- تتداول الأوساط السياسية الحديث عن تخصيص مبلغ بحوالى 20 مليون دولار نقدي لصالح احدى الشركات المتعهدة لصيانة أحد معامل الكهرباء الأساسية.

-يشكو عدد من الموظفين المحسوبين على تيار معارض من تصرفات كيدية في إحدى الوزارات الخدماتية وذلك بعد فقدان مرجعيتهم دورها.

البناء

- قال مرجع أمني تذكروا كلام باربرا ليف "يجب أن يسوء الوضع أكثر ليتحرك الشارع" مع توقيت ارتفاع سعر صرف الدولار مع الصحوة المفاجئة للقاضي طارق بيطار واليد الأجنبية الحامية والراعية لكل منهما، وما يستدرجه أو يشرّعه الموضوعان المالي والقضائي من تحرّكات في الشارع مبرمجة وعفوية.

- تؤكد مصادر حقوقية أنه يمكن للنيابة العامة التمييزية إخلاء سبيل الموقوفين الذين قرّر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيلهم طالما أنهم لم يعودوا مطلوبين لصالح جهة قضائية أخرى بمعزل عن سلامة الإجراءات بينما السير بقرارات الادعاء تستدعي قبول صلاحية الجهة المدّعية.

الانباء

- تراجع لافت من قبل البعض عن منطق وخطاب منغلق سيطر على البلد طوال الفترة السابقة.

- انكشاف الوجه الحقيقي لاحدى الشخصيات المتورطة بقضايا عدة بعدما كانت نصّبت نفسها في السنوات الماضية قاضياً يوزع الاتهامات وصكوك البراءة.  

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