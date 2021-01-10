لجنة الكورونا ستوصي بعدم استثناء الاعلاميين من منع التجول...ماذا في التفاصيل؟

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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي انه "يجري التداول في معلومات ان لجنة الكورونا ستوصي بعدم استثناء الاعلاميين من منع التجول".وقال في بيان: "سواء صحت هذه المعلومات او لم تصح، فاننا نلفت الى ان اللجنة لم تستمزج رأي النقابات المعنية، وان اتخاذ مثل هذا الاجراء، يخالف مبدأ العمل الاعلامي وآلياته، لان الاكثرية الساحقة منهم لا يستطيعون العمل من دون التنقل والتجول، طبعا مع اتخاذ اقصى درجات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي. "وأكد القصيفي رفضه اي اجراء يقيد حركة الاعلاميين في اي قطاع، داعيا وزيرة الاعلام الى الحؤول دون اتخاذ توصية او قرار بذلك.كما دعا الزملاء الى رفع الصوت اعتراضا على اي توجه من هذا النوع او اي قرار يتخذ في هذا الشأن.وقال القصيفي: "الاعلاميون يؤدون واجبهم في اعلام الناس الذين يلازمون منازلهم، ولا يخالفون القوانين على نحو لم تستطع معه السلطات المعنية من ردعها. الاستثناء حق للاعلاميبن يطالبون به، ولن يتخلوا."