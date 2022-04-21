تواصل مع الضحية من خلال حساب وهمي وابتزها بصور غير لائقة للقيام بأعمال منافية للحشمة... وهذا ما حلّ به!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائية، بشكوى بجرم ابتزاز، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات والمتابعة، تم إحضار المشتبه به: ع. ط. ه.وكشفت هذه المديرية أنه بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التواصل مع المدعية عبر "الانستغرام" من خلال حساب وهمي، وباستحصاله على صور غير لائقة، ومن ثم عمد الى ابتزازها واجبرها على القيام بأعمال منافية للحشمة، وتصوير نفسها عبر الفيديو وارساله اليه. وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته.لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطات تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.