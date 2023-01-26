حراس وزير العدل يتعدّون على عدد من النواب ...ومحتجون دخلوا مبنى الوزارة (فيديو)

ماذا حصل؟

حصل تدافع بين النواب والقضاة في الاجتماع في مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، وعلا الصراخ.



وكشف النائب أديب عبد المسيح أنه تم اليوم التعدي علينا من قبل حراس وزير العدل وتم ضرب النواب على خلفية مطالبتنا وزير العدل أخذ قرر إداري في وزارته تجاه الانقسام في القضاء.



وطالب بسجن فورا كل عناصره، داعيا إياه بالتنحي، وأكد أن النواب سيأخذون قراراً موحّداً.

وقد نجح المحتجون في فتح البوابة الحديدية ودخلوا مبنى وزارة العدل، وتمّ استقدام تعزيزات للجيش الى محيط وزارة العدل.