وصول الدفعة الأولى من الوقود الذي أرسلته دولة قطر للجيش

أعلن "صندوق قطر للتنمية" اليوم "وصول الدفعة الأولى من الوقود الذي أرسلته دولة قطر لدعم الجيش اللبناني، وستصل الدفعات المتبقية في الأشهر المقبلة",.

وينص الاتفاق على تزويد الجيش اللبناني بمساعدات من الوقود والديزل لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.