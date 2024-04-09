فقدان الاتصال منذ أيام بمواطن يعمل في مجال الصيرفة.. وشعبة المعلومات تعمل على القضية

تعمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على قضية اختفاء وفقدان الاتصال مع المواطن محمد سرور منذ ليل 3 / 4 نيسان.ويعمل سرور في مجال الصرافة وهو أبلغ عائلته أنه متجه الى بيت مري على أن يعود عند موعد الإفطار،ولكن الوقت تأخر وسرور لم يعد، ثم فقد الاتصال به وأقفل هاتفه.على الفور، أبلغت العائلة شعبة المعلومات التي بدأت التحقيقات لكشف لغز اختفائه.