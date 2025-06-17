لجنة الدفاع تبحث إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وعائدات البلديات من الصندوق المستقل

بحثت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد، إلغاء وثائق الإتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية اضافة الى عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.