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هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-01-24 | 13:48
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هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟
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هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

هل من أزمة غاز في الافق؟

بحسبِ جدولِ أسعارِ مبيعِ الغاز في لبنان الذي صدرَ الثلاثاء عن وزارةِ الطاقة، فإنّ سعرَ القارورة للمستهلك 613000 ليرة بعد احتسابِ الدولار  على 53400 ليرة. 

هذا على الورق ولكن على الارض، الأمرُ مختلف. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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