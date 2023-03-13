السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي

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ميقاتي من بكركي:شرحت لصاحب الغبطة ضرورة اجتماعات الحكومة لسير المرفق العام وكان متفهماً للموضوع وأقول لمن يتحدّث عن شرعية مجلس الوزراء أنه يجب أن ينتخب رئيساً