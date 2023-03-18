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الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا





وفي السياق، أكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض أن هدف اللقاء روحي، لكنه لم يستبعد أن يفرض الملف الرئاسي نفسه في النقاش.





للإطلاع على الدعوة، إضغط دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النواب المسيحيين إلى يوم خلوة روحية وصلاة الأربعاء 5 نيسان في بيت عنيا - حريصا.وفي السياق، أكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض أن هدف اللقاء روحي، لكنه لم يستبعد أن يفرض الملف الرئاسي نفسه في النقاش.للإطلاع على الدعوة، إضغط هنا