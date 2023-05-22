الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

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