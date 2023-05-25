وزير السياحة للـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024

التالي

الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل