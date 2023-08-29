تابعوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا في الساعة الثانية بعد الظهر

انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على فرنسا ٥٩- ٥٨ ضمن بطولة العالم لكرة السلة

انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على فرنسا ٥٩- ٥٨ ضمن بطولة العالم لكرة السلة

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37