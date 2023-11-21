الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان

خبر عاجل
2023-11-21 | 05:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان

آخر الأخبار

خبر عاجل

الميادين

الشهيدين

المراسلة

والمصور

المعماري

نتيجة

الاستهداف

الإسرائيلي

لبنان

LBCI التالي
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

LBCI
أخبار دولية
07:43

إسرائيل اعتقلت خلال الشهر الحالي غزّيَين تسللا في السابع من تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
07:40

قتيلان في قصف روسيّ طال مستشفى ومنجمًا للمعادن في اوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها

LBCI
خبر عاجل
04:54

استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين

LBCI
خبر عاجل
04:16

غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
09:20

شعبة المعلومات توقف أحد المشتبهين بجرائم سرقة مرايا سيارات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
منوعات
2023-11-16

غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-08

مقتل سياسيّ مدعوم من روسيا في انفجار في أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟

LBCI
امن وقضاء
04:39

كيف استهدف فريق الميادين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها

LBCI
خبر عاجل
05:03

قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:54

استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:16

غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح

LBCI
أخبار لبنان
05:36

الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)

LBCI
منوعات
16:30

خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!

LBCI
أخبار لبنان
13:38

قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More