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ما هي فوائد مشروب القرفة؟
صحة وتغذية
2023-02-24 | 10:23
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ما هي فوائد مشروب القرفة؟
فوائد مشروب القرفة
مشروب القرفة مليء بالمركبات المفيدة التي قد تقدم العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب.
إليكم في ما يلي فوائد مشروب القرفة:
-يحارب الالتهاب: يحتوي مشروب القرفة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعدكم على الاسترخاء وتهدئة الجسم.
-يحافظ على نضارة البشرة: يعزز مشروب القرفة تدفق الدم، ما يساعد على دوران الخلايا الجديدة التي تجعل بشرتكم تبدو مشرقة وشابة. إلى جانب ذلك، يمكنكم أيضًا مزج القرفة المطحونة مع اللبن لصنع قناع تقشير سهل الاستخدام.
-يزيد نسبة "الميتابوليزم" في الجسم: تحتوي القرفة على عنصر "المنغنيز" الكيميائي الذي يساعد الجسم على استقلاب البروتينات والكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة العادية إلى الشاي اليومي سيمنحكم 20 في المئة من جرعتكم اليومية من "المنجنيز".
-يحسن وظيفة الدماغ: يساعد مشروب القرفة في مكافحة الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر. كما انه يحسن من تركيزكم اليومي.
-يقوي الشعر: يمكن لمشروب القرفة أن يعزز تدفق الدم على فروة الرأس ما يساهم في تقوية بصيلات الشعر وإزالة الروائح الكريهة.
-يقضي على رائحة الفم الكريهة: نفس الخصائص المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تعزز مناعتكم يمكنها أيضًا أن تصد البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة. يكفي شرب كوب واحد يوميًا لتنشيط أنفاسكم.
-يسيطر على نسبة السكر في الدم: تشير الدراسات إلى أن مشروب القرفة يمكن أن يكون مفيدًا عند محاولة السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. وأظهرت الأبحاث أن القرفة يمكن أن تخفض نسبة الدهون في الدم ومستويات الغلوكوز في الدم.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
فوائد
مشروب القرفة
القرفة
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