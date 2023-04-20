ما هي أعراض التهاب الأمعاء؟

أعراض التهاب الأمعاء

يرتبط مصطلح التهاب الأمعاء بالتهاب الأمعاء الدقيقة الذي يؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص المواد المغذية من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات وغيرها.



فما هي أبرز أعراض التهاب الأمعاء؟



الأعراض الشائعة:



- تقلصات وآلام في البطن

- فقدان الشهية

- الإسهال

- الإصابة بالحمى

- الصداع

- الغثيان والتقيؤ

- نزيف أو إفرازات شبيهة بالمخاط من المستقيم



الأعراض التي قد تهدد الحياة:



- وجود دم في البراز أو براز يحتوي على صديد

- استمرار الإسهال لمدة تزيد عن 2 إلى 3 أيام لدى شخص بالغ أو 24 ساعة عند الطفل

- ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة مئوية

- آلام في البطن شديدة أو مفاجئة

- وجود دم في القيء أو استمرار التقيؤ لأكثر من يومين في بعض الحالات

- الإصابة بالجفاف.