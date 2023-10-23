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"أفضل عالم شاب في أميركا"... ما صنعه هذا المراهق لعلاج سرطان الجلد مميز جدا! (فيديو)

صحة وتغذية
2023-10-23 | 07:22
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"أفضل عالم شاب في أميركا"... ما صنعه هذا المراهق لعلاج سرطان الجلد مميز جدا! (فيديو)

فاز مراهق من ولاية فرجينيا الأميركية بجائزة "أفضل عالم شاب في أميركا"، لاختراعه صابون يعالج سرطان الجلد.
 
ووفقًا لبيان صحفي، فاز هيمان بيكيلي، 14 عاما، وهو أحد طلاب الصف التاسع في مدرسة دبليو تي وودسون الثانوية في أناندال، بتحدي العلماء الشباب لعام 2023 الأسبوع الفائت.
 
وقام هيمان بتطوير صابون علاجي، وهو عبارة عن قالب صابون مركب مصمم لعلاج سرطان الجلد. ويأمل على مدى السنوات الخمس المقبلة في تحسين ابتكاره وإنشاء منظمة غير ربحية تقوم بتوزيع هذا الحل منخفض التكلفة على المجتمعات المحتاجة.
 
وبلغ سعر المنتج النهائي 0.50 دولارا لكل قطعة من الصابون، وهو علاج أقل تكلفة بكثير ويمكن الوصول إليه بسهولة أكثر من علاجات سرطان الجلد التقليدية.
 
وقال هيمان إنه يأمل بعد 15 عامًا أن يصبح مهندسًا كهربائيًا ناجحًا يساهم بشكل كبير في مثل هذه الصناعات، وأن يعيش حياة شخصية مُرضية مع عائلة محبة ومجموعة من الأصدقاء.
 
وقضى هيمان الأشهر الأربعة الفائتة في التنافس ضد تسعة متأهلين آخرين للتصفيات النهائية، وفاز بالمسابقة التي أقيمت في المقر الرئيسي لشركة 3M العالمية في سانت بول بولاية مينيسوتا يومي 9 و10 تشرين الأول.
 
وباعتباره الفائز بالجائزة الكبرى، سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 25 ألف دولار أميركي ولقب "أفضل عالم شاب في أميركا".
 
 

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