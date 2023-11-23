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ما هي أسباب الهالات السوداء تحت العين وما الذي يمكنك فعله للتخلص منها؟

صحة وتغذية
2023-11-23 | 13:01
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ما هي أسباب الهالات السوداء تحت العين وما الذي يمكنك فعله للتخلص منها؟
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ما هي أسباب الهالات السوداء تحت العين وما الذي يمكنك فعله للتخلص منها؟

ما هي أسباب الهالات السوداء تحت العين وما الذي يمكنك فعله للتخلص منها؟

في العادة، تعود الأكياس تحت العين والهالات السوداء إلى علم الوراثة. ولكن بما أن التوتر يثقل كاهل الانسان، ينصح الخبراء أيضًا بالتقليل من بعض العادات غير الصحية لتقليل ظهورها.

ويقول أطباء الجلد إن البيولوجيا الفردية - علم الوراثة والتشريح والأوعية اللمفاوية والجهاز الوعائي - بالإضافة إلى صحة الجلد والشيخوخة، كلها تلعب دورًا في ظهور الانتفاخ تحت العين، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت الدكتورة كريستينا بسوماداكيس، طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة في المملكة المتحدة: "بعضها يتعلق بتشريح الوجه... على سبيل المثال، إذا كان لديك جبهة بارزة، أو عيون داخلية أو منتفخة، فإن ذلك يمكن أن يلقي ظلالاً على منطقة تحت العين التي يُنظر إليها على أنها مظلمة. النصيحة الجيدة هي أن تطلب من شخص ما التحقق مما إذا كان هذا الجلد لا يزال داكنًا مع إمالة رأسك للخلف."

لكن منطقة تحت العين تضعف أيضًا مع تقدمك في العمر، مما يجعل الجلد أقل مرونة وتدليًا، كما تقول الدكتورة سابرينا شاه ديساي، جراحة تجميل العيون التجميلي، التي لاحظت أن بعض الأشخاص - مثل أولئك من "الهنود، والإسبانيين، والشرق أوسطيين، ومن أصول شرق آسيا الأقصى - أكثر عرضة للهالات السوداء".

وقالت: "تعكس البشرة الشابة المشدودة الضوء بشكل جيد، مما يمنحها اللمعان؛ وأوضحت أن زيادة فقدان الكولاجين والترطيب مع تفاقم تراخي الجلد يجعل منطقة تحت العين تبدو باهتة... إن سنوات من أضرار أشعة الشمس، والتعرض للضوء المرئي عالي الطاقة (HEV) (من الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر والملوثات البيئية تؤدي إلى فرط تصبغ منطقة العين."

لكن كل الأمل لا يفقد، حتى لو كنت تجلس أمام الكمبيوتر طوال اليوم أو تجلس أمام التلفزيون كثيرًا.

وقال شاه ديساي، الذي أكد أيضًا على أهمية النوم الجيد ليلاً - كل ليلة: "إحدى أهم نصائحي هي تجنب الكافيين والكحول لأن كلاهما يضغط على الجسم ويسبب الجفاف، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخطوط الدقيقة".

بالإضافة إلى ذلك، في مواجهة جنون النيكوتين المستمر لدى الشباب، حث الأطباء على عدم التدخين أو التدخين الإلكتروني.

وحذر شاه ديساي من أن "التدخين يمكن أن يستنزف الجسم من مضادات الأكسدة الحيوية ويجفف البشرة بينما يتركها تبدو باهتة".

وفيما يتعلق بموضوع الجفاف، سلط بسوماداكيس الضوء على الترطيب باعتباره المفتاح للحفاظ على بشرة ممتلئة وشبابية، بالإضافة إلى إزالة المكياج بالكامل أثناء الليل.

وأضافت: "بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الكثير من الانتفاخ في الصباح، فإن النوم مع رفع رأسك يمكن أن يساعد".

ووفقًا للأكاديمية الأميركية لطب العيون، يمكن للحساسية أيضًا أن تسبب انتفاخًا حول العينين، كما أن تقليل أعراض الحساسية - مثل تناول مضادات الهيستامين - يمكن أن يقلل أيضًا من ظهور أكياس العين.

وإذا فشلت كل الطرق الأخرى، تنصح AAO بطرق أقل تدخلاً، مثل استخدام خافي العيوب ومصحح الألوان لتفتيح منطقة تحت العينين أو وضع كمادة باردة لتقليل الالتهاب. يمكن أيضًا أن تساعد الإجراءات التجميلية مثل التقشير الكيميائي أو حقن الحشو ويجب مناقشتها مع طبيب أمراض جلدية مؤهل.
 

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