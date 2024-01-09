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بعد 150 سنة من الأبحاث... العلماء يكتشفون: لهذا السبب لون البول أصفر!

بعد 150 سنة من الأبحاث... العلماء يكتشفون: لهذا السبب لون البول أصفر!







ويقول العلماء إن إنزيمًا يسمى البيليروبين المختزل (BilR) يتم إنتاجه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء وهذا هو سبب اللون الأصفر الذهبي. إنه شيء قضى العلماء أكثر من 150 عامًا في دراسته، والآن توصلوا أخيرًا إلى حكم، وفق ما نقل موقع



وقال الأستاذ المساعد برانتلي هول في جامعة ميريلاند، الذي قاد الدراسة: "من اللافت للنظر أن ظاهرة بيولوجية يومية ظلت غير مفسرة لفترة طويلة، وفريقنا متحمس ليكون قادرًا على تفسيرها". ويحدث ذلك عندما تصل خلايا الدم الحمراء إلى نهاية "دورة حياتها" بعد ستة أشهر، فهي "تتحلل" في الكبد.



ويؤدي هذا بعد ذلك إلى إنشاء "مادة" برتقالية زاهية تسمى البيليروبين والتي "تمر إلى القناة الهضمية" ويتم تحويلها إلى "يوروبيلين" الذي يتحول إلى اللون الأصفر الذي يلون البول، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستار. ويمكن أن يمنح هذا الاكتشاف العلماء المزيد من الفهم "للصلة بين ما يحدث في أمعائنا والظروف الصحية مثل اليرقان".



واليرقان هو حالة تظهر عليها أعراض اصفرار الجلد وبياض العين. وهي حالة كامنة عندما لا يتمكن الكبد من مواكبة "الطلب على معالجة النفايات في الدم أو عندما يتضرر الكبد"، كما ذكرت صحيفة ميديكال نيوز توداي.



ويحدث اليرقان عندما لا يتمكن الكبد من التخلص من البيليروبين الزائد، حسبما ذكرت صحيفة ستار. وعلى الرغم من أن المادة تعتبر سامة، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنها يمكن أن تساعد المرضى في تحمل عمليات زرع الأعضاء.



وتحث هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأشخاص على طلب الرعاية الطبية بسرعة إذا لاحظوا تغيرًا في لون الجلد أو بياض العينين، حيث قد يكون ذلك علامات على وجود شيء خطير مثل أمراض الكبد.

يمكن أن يشير لون البول إلى مشاكل صحية كامنة. كما أنه مؤشر جيد على مدى رطوبة جسمك، حيث أن شرب كمية كافية من الماء سيؤدي إلى لون أكثر وضوحًا. لكن أصل اللون نفسه بقي غامضا بعض الشيء.ويقول العلماء إن إنزيمًا يسمى البيليروبين المختزل (BilR) يتم إنتاجه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء وهذا هو سبب اللون الأصفر الذهبي. إنه شيء قضى العلماء أكثر من 150 عامًا في دراسته، والآن توصلوا أخيرًا إلى حكم، وفق ما نقل موقع ميرور وقال الأستاذ المساعد برانتلي هول في جامعة ميريلاند، الذي قاد الدراسة: "من اللافت للنظر أن ظاهرة بيولوجية يومية ظلت غير مفسرة لفترة طويلة، وفريقنا متحمس ليكون قادرًا على تفسيرها". ويحدث ذلك عندما تصل خلايا الدم الحمراء إلى نهاية "دورة حياتها" بعد ستة أشهر، فهي "تتحلل" في الكبد.ويؤدي هذا بعد ذلك إلى إنشاء "مادة" برتقالية زاهية تسمى البيليروبين والتي "تمر إلى القناة الهضمية" ويتم تحويلها إلى "يوروبيلين" الذي يتحول إلى اللون الأصفر الذي يلون البول، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستار. ويمكن أن يمنح هذا الاكتشاف العلماء المزيد من الفهم "للصلة بين ما يحدث في أمعائنا والظروف الصحية مثل اليرقان".واليرقان هو حالة تظهر عليها أعراض اصفرار الجلد وبياض العين. وهي حالة كامنة عندما لا يتمكن الكبد من مواكبة "الطلب على معالجة النفايات في الدم أو عندما يتضرر الكبد"، كما ذكرت صحيفة ميديكال نيوز توداي.ويحدث اليرقان عندما لا يتمكن الكبد من التخلص من البيليروبين الزائد، حسبما ذكرت صحيفة ستار. وعلى الرغم من أن المادة تعتبر سامة، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنها يمكن أن تساعد المرضى في تحمل عمليات زرع الأعضاء.وتحث هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأشخاص على طلب الرعاية الطبية بسرعة إذا لاحظوا تغيرًا في لون الجلد أو بياض العينين، حيث قد يكون ذلك علامات على وجود شيء خطير مثل أمراض الكبد.