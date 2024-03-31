الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تشعرون بالنفور من الآخرين بشكلٍ دائم؟ إليكم السبب

صحة وتغذية
2024-03-31 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تشعرون بالنفور من الآخرين بشكلٍ دائم؟ إليكم السبب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل تشعرون بالنفور من الآخرين بشكلٍ دائم؟ إليكم السبب

أشار علماء نفس من بريطانيا إلى إمكانية وجود مرض معيّن ومتطوّر، يجعل الأشخاص غير منجذبين على الفور للأشخاص من الجنس الآخر، وفق ما جاء في صحيفة
"ديلي ميل" البريطانيّة.
 
وقال العلماء نفسهم إنّ تطوّر هذا الأمر يحدث لسببين، قد يكون الأول تحذيرياً للإبتعاد عن الخطر، أما الثاني فقد يكون تخريبياً لغرض إفساد العلاقة فقط.
 
كما وصف البعض هذا الشعور على مواقع التواصل الاجتماعي بـThe Ick أيّ تحوّل شعور الشخص من الانجذاب إلى الاشمئزاز بشكل مفاجئ تجاه شخص آخر.
 
ولفتت عالمة النفس البريطانية كارلا ماري إلى أنّ المرض المذكور "قد يكون جزءًا من غريزة بدائية تهدف إلى حمايتنا من الأشياء التي يمكن أن تؤذينا كالشعور بالاشمئزاز من الروائح الكريهة".
 
وأشارت ماري أيضاً إلى أنّ "الأمر مع الناس هو أكثر تعقيداً بعض الشيء إذ يتعلّق بشعور الاشمئزاز من سلوكيات الآخرين وتصرفاتهم في المجتمع".
 
كما أضافت عالمة النفس البريطانية ليسلي فيل من جهة أخرى، أنّ هذا المرض "قد يكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الّذين يعانون من عدم الأمان أو أسلوب التعلّق المتجنب".
 
وتابعت فيل: " إذا شعرت بهذا الأمر بعد لقائك أشخاص مختلفين، فإن العلاج أو أدوات الفحص الذاتي الأخرى بإمكانها مساعدتك على اكتشاف سبب نفورك منهم".
 
وختمت فيل: "نحن أشخاص غير كاملين، لكل واحد منّا مراوغات كثيرة وخاصة في علاقاتنا مع غيرنا".
 
كما توّجهت إلى الأشخاص الّذين يعانون من هذا المرض بالقول: "اسمحوا للأشخاص الّذين لا يفعلون أشياء ضارّة لكم بالتقرّب منكم، فربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لتنمية قدراتكم على التسامح وتقبل الآخرين".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

علماء نفس

بريطانيا

انجذاب

نفور

أشخاص

الجنس الآخر

إفساد علاقة

أسباب.

LBCI التالي
تأثير خطير للكحول على صحة القلب لدى النساء... هذه التفاصيل
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:56

مأساة تعيشها عائلة في بريطانيا... هذا ما حصل لطفل بعد وقوعه في النهر!

LBCI
أخبار دولية
2024-03-30

مقتل خمسة أشخاص خلال توزيع مساعدات في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-29

روسيا تعلن إحباط اعتداء في جنوب البلاد واعتقال ثلاثة أشخاص

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-29

أ.ف.ب: روسيا تعلن إحباط اعتداء في جنوب البلاد واعتقال ثلاثة أشخاص

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:00

تأثير خطير للكحول على صحة القلب لدى النساء... هذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-29

تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-29

الإصابات بالسرطان قبل الخمسين كالأميرة كايت ظاهرة آخذة في الاتساع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:37

المقاومة الإسلامية: نفذنا هجوما جويا بمسيرات انقضاضية ‏على مربض مدفعية برختا المستحدث

LBCI
حال الطقس
01:29

طقس عيد الفصح... هكذا يبدو

LBCI
آخر الأخبار
06:41

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع المالكية بصواريخ بركان وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:49

الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

وفدا اسرائيل الى مصر وقطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:00

تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي

LBCI
أخبار لبنان
16:02

حادث سير على اوتوستراد جبيل

LBCI
آخر الأخبار
17:59

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟

LBCI
صحف اليوم
23:46

نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)

LBCI
اسرار
00:55

أسرار الصحف 31/03/2024

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
حال الطقس
01:29

طقس عيد الفصح... هكذا يبدو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More