هل تشعرون بالنفور من الآخرين بشكلٍ دائم؟ إليكم السبب



" أشار علماء نفس من بريطانيا إلى إمكانية وجود مرض معيّن ومتطوّر، يجعل الأشخاص غير منجذبين على الفور للأشخاص من الجنس الآخر، وفق ما جاء في صحيفة ديلي ميل" البريطانيّة.

وقال العلماء نفسهم إنّ تطوّر هذا الأمر يحدث لسببين، قد يكون الأول تحذيرياً للإبتعاد عن الخطر، أما الثاني فقد يكون تخريبياً لغرض إفساد العلاقة فقط.

كما وصف البعض هذا الشعور على مواقع التواصل الاجتماعي بـThe Ick أيّ تحوّل شعور الشخص من الانجذاب إلى الاشمئزاز بشكل مفاجئ تجاه شخص آخر.

ولفتت عالمة النفس البريطانية كارلا ماري إلى أنّ المرض المذكور "قد يكون جزءًا من غريزة بدائية تهدف إلى حمايتنا من الأشياء التي يمكن أن تؤذينا كالشعور بالاشمئزاز من الروائح الكريهة".

وأشارت ماري أيضاً إلى أنّ "الأمر مع الناس هو أكثر تعقيداً بعض الشيء إذ يتعلّق بشعور الاشمئزاز من سلوكيات الآخرين وتصرفاتهم في المجتمع".

كما أضافت عالمة النفس البريطانية ليسلي فيل من جهة أخرى، أنّ هذا المرض "قد يكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الّذين يعانون من عدم الأمان أو أسلوب التعلّق المتجنب".

وتابعت فيل: " إذا شعرت بهذا الأمر بعد لقائك أشخاص مختلفين، فإن العلاج أو أدوات الفحص الذاتي الأخرى بإمكانها مساعدتك على اكتشاف سبب نفورك منهم".

وختمت فيل: "نحن أشخاص غير كاملين، لكل واحد منّا مراوغات كثيرة وخاصة في علاقاتنا مع غيرنا".

كما توّجهت إلى الأشخاص الّذين يعانون من هذا المرض بالقول: "اسمحوا للأشخاص الّذين لا يفعلون أشياء ضارّة لكم بالتقرّب منكم، فربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لتنمية قدراتكم على التسامح وتقبل الآخرين".