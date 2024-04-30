للتخفيف من حدة الحساسية خلال فصل الربيع... الطب الصيني يقدّم لكم الحلول الطبيعية الخالية من الآثار الجانبية! (فيديو)

للتخفيف من حدة الحساسية خلال فصل الربيع... الطب الصيني يقدّم لكم الحلول الطبيعية الخالية من الآثار الجانبية! (فيديو)



كشفت خبيرة الطب الصيني، "نينا تشين"، عن علاج فعّال لتخفيف حدة الحساسية التي يعاني منها الأشخاص في الربيع، والذي على عكس الأدوية الأخرى ليس له أي آثار جانبية.



وفي التفاصيل، قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك إن الطب الصيني التقليدي يحتوي على بعض من أفضل العلاجات لاحتقان الأنف.



وتركز العلاجات العشبية لاحتقان الأنف على تخفيف الالتهاب، بالإضافة إلى استعادة الدورة الدموية الطبيعية وتنظيم جهاز المناعة.



وفي هذا السياق، قالت تشين إن زهور الماغنوليا هي من أفضل علاجات احتقان الأنف في الثقافة الصينية، ثم أشارت بعد ذلك إلى أنه "على عكس العلاجات الغربية، فإن هذه التركيبة العشبية ليس لها أي آثار جانبية.



كما أن أحد أكثر التزاوجات العشبية فعالية هو مزيج فاكهة الكوكلبور وبرعم زهرة الماغنوليا كونهما يحتويان خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للحساسية.



واقترحت تشين أن يستخدم الأشخاص أداة الـ"غوا شا"، التي تُستخدم في الطب الصيني التقليدي وتساعد على الشفاء عندما يقوم الإنسان بتمريرها على جلده وعلى خط الشعر لتخفيف الحساسية.