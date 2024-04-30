الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للتخفيف من حدة الحساسية خلال فصل الربيع... الطب الصيني يقدّم لكم الحلول الطبيعية الخالية من الآثار الجانبية! (فيديو)
صحة وتغذية
2024-04-30 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
للتخفيف من حدة الحساسية خلال فصل الربيع... الطب الصيني يقدّم لكم الحلول الطبيعية الخالية من الآثار الجانبية! (فيديو)
للتخفيف من حدة الحساسية خلال فصل الربيع... الطب الصيني يقدّم لكم الحلول الطبيعية الخالية من الآثار الجانبية! (فيديو)
كشفت خبيرة الطب الصيني، "نينا تشين"، عن علاج فعّال لتخفيف حدة الحساسية التي يعاني منها الأشخاص في الربيع، والذي على عكس الأدوية الأخرى ليس له أي آثار جانبية.
وفي التفاصيل، قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك إن الطب الصيني التقليدي يحتوي على بعض من أفضل العلاجات لاحتقان الأنف.
وتركز العلاجات العشبية لاحتقان الأنف على تخفيف الالتهاب، بالإضافة إلى استعادة الدورة الدموية الطبيعية وتنظيم جهاز المناعة.
وفي هذا السياق، قالت تشين إن زهور الماغنوليا هي من أفضل علاجات احتقان الأنف في الثقافة الصينية، ثم أشارت بعد ذلك إلى أنه "على عكس العلاجات الغربية، فإن هذه التركيبة العشبية ليس لها أي آثار جانبية.
كما أن أحد أكثر التزاوجات العشبية فعالية هو مزيج فاكهة الكوكلبور وبرعم زهرة الماغنوليا كونهما يحتويان خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للحساسية.
واقترحت تشين أن يستخدم الأشخاص أداة الـ"غوا شا"، التي تُستخدم في الطب الصيني التقليدي وتساعد على الشفاء عندما يقوم الإنسان بتمريرها على جلده وعلى خط الشعر لتخفيف الحساسية.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الحساسية
الربيع...
الصيني
يقدّم
الحلول
الطبيعية
الخالية
الآثار
الجانبية!
(فيديو)
التالي
بعد إصابة إحدى صانعات المحتوى بمضاعفات خطيرة... طبيب يحذّر من مخاطر النودلز الكورية!
من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-18
مسؤول بمطارات دبي: عودة مطار دبي لحركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة
أخبار دولية
2024-04-18
مسؤول بمطارات دبي: عودة مطار دبي لحركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة
0
موضة وجمال
2024-02-21
تغييرات جمالية بسيطة وغير مكلفة تضمن لكن الجمال والنضارة الطبيعية... هذا ما شاركته إحدى مؤثرات الجمال! (فيديو)
موضة وجمال
2024-02-21
تغييرات جمالية بسيطة وغير مكلفة تضمن لكن الجمال والنضارة الطبيعية... هذا ما شاركته إحدى مؤثرات الجمال! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-02-15
كبة بطاطا مع الجوز وفتوش مع الباذنجان... اعتمدوا هذين الطبقين خلال الصوم (فيديو)
عالم الطبخ
2024-02-15
كبة بطاطا مع الجوز وفتوش مع الباذنجان... اعتمدوا هذين الطبقين خلال الصوم (فيديو)
0
فنّ
2024-04-29
بابتسامة عريضة وإطلالة رائعة... هكذا بدت بطلة باربي خلال حلولها وصيفة الشرف في زفاف صديقتها المفضلة (فيديو)
فنّ
2024-04-29
بابتسامة عريضة وإطلالة رائعة... هكذا بدت بطلة باربي خلال حلولها وصيفة الشرف في زفاف صديقتها المفضلة (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:15
بعد إصابة إحدى صانعات المحتوى بمضاعفات خطيرة... طبيب يحذّر من مخاطر النودلز الكورية!
صحة وتغذية
10:15
بعد إصابة إحدى صانعات المحتوى بمضاعفات خطيرة... طبيب يحذّر من مخاطر النودلز الكورية!
0
صحة وتغذية
07:00
من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟
صحة وتغذية
07:00
من النوع الجاف إلى المزمن... على ماذا يدل كل نوع من أنواع السعال؟
0
صحة وتغذية
13:50
دراسة جديدة تكشف حقيقة صادمة... هل من علاقة بين ضجيج حركة المرور وأمراض القلب والدماغ المميتة؟!
صحة وتغذية
13:50
دراسة جديدة تكشف حقيقة صادمة... هل من علاقة بين ضجيج حركة المرور وأمراض القلب والدماغ المميتة؟!
0
صحة وتغذية
2024-04-29
في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!
صحة وتغذية
2024-04-29
في بريطانيا... إنقاذ رجل أصمّ من عملية جراحية خطيرة للغاية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
0
فنّ
2024-02-27
قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"
فنّ
2024-02-27
قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
0
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
0
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
0
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
8
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More