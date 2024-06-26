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3 أعراض يجب عدم تجاهلها خلال الدورة الشهرية
صحة وتغذية
2024-06-26 | 10:03
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3 أعراض يجب عدم تجاهلها خلال الدورة الشهرية
3 أعراض يجب عدم تجاهلها خلال الدورة الشهرية
حذّرت الطبيبة المتخصصة في صحة المرأة راج أرورا من ثلاثة أعراض للدورة الشهرية يجب على النساء الانتباه إليها.
وقالت أرورا في مقطع نشرته عبر حسابها على تيك توك: "إذا كنت تشعرين بآلام حادة في الظهر أو دوخة أو الآلام التي تعيقك في حياتك اليومية فيجب عليكِ استشارة طبيبك".
وأوضحت أن هذه الأعراض الثلاثة "ليست طبيعية ولا يجب عليكِ تجاهلها"، لأنها قد تدّل على الإصابة بحالات مزمنة مثل الاكتئاب والعقم.
وتابعت: "أُخبر النساء دائماً أن الدورة الشهرية يجب أن تكون خالية من الألم ويمكن التحكم فيها".
ولفتت أرورا إلى أن الإصابة بآلام حادة في الظهر تدّل على الإصابة بالتهاب بطانة الرحم الذي يبدأ فيه النسيج بالنمو خارج الرحم.
وأشارت أرورا إلى أن الإصابة بالدوار أو فقدان الوعي أثناء الدورة الشهرية يدّل على النزف بشكل كبير بالاضافة إلى وجود خلل في الهرمونات أو الأورام الليفية الرحمية.
وحذّرت أرورا من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة لأنها قد تؤثر على الخصوبة أو نوعية الحياة.
المصدر
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