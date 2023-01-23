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مصدر لـ"الجمهورية": بري لن يدعو الى جلسة أخرى لانتخاب رئيس "في ظل هذا الجو العَبثي"

صحف اليوم
2023-01-22 | 23:30
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مصدر لـ"الجمهورية": بري لن يدعو الى جلسة أخرى لانتخاب رئيس "في ظل هذا الجو العَبثي"

5 أيام مرّت على اعتصام نواب التغيير في المجلس النيابي

5 أيام مرّت على تحرك بعض نواب التغيير واعتصامهم في المجلس النيابي من دون ان يتمكن هذا التطور السياسي ـ الدستوري من قلب الطاولة او حتى إحداث خرق خجول لا داخليا ولا خارجيا.

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة أخرى لانتخاب رئيس "في ظل هذا الجو العَبثي الذي لا فائدة منه سوى إطالة عمر الشغور".

ورأى المصدر أن "الخطوات الشعبوية التي يقوم بها البعض وكل المحاولات لفرض واقع معيّن على الثنائي الشيعي وحلفائه من اجل التراجع الى منطقة رمادية للاتفاق على رئيس لن تصل الى نتيجة، طالما ان هذا الرئيس غير موجود وفقاً للمواصفات التي وضعتها معظم الاطراف".

ولدى السؤال اذا كانت اجتماعات الخارج يمكن ان تساعد على انجاز الاستحقاق الرئاسي؟ قال المصدر: "هذه الاجتماعات لن تقرّب ولن تؤخر، والنتائج لا تترجم الا بتوافق داخلي بين جميع الاطراف والا ستتكسر على حدود لبنان".

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