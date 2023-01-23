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لقاء الحزب والتيار اليوم: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم (الأخبار)
صحف اليوم
2023-01-23 | 00:06
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لقاء الحزب والتيار اليوم: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم (الأخبار)
مصادر "الأخبار": اللقاء بين الحزب والتيار اليوم هو بداية لتصويب الأمور وسيكون النقاش مفتوحاً في كل القضايا التي أثارها باسيل في العلن
كشفت مصادر بارزة لصحيفة "الأخبار" أن وفد حزب الله سيتناول مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عدة ملفات من بينها الرئاسة والحكومة وعمل مجلس النواب، لا سيما لجهة عدم القبول بالدفع نحو فراغ حكومي ومجلسي يتمّم الفراغ الرئاسي، مشيرة إلى أن الهدف الأول من الاجتماع هو العمل على ترتيب الخلاف بما يحول دون تحوّل التفاهم إلى خصومة.
وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الفريقين فإن اللقاء هو بداية لتصويب الأمور. وسيكون النقاش مفتوحاً في كل القضايا التي أثارها رئيس التيار في العلن، من الحكومة إلى ملف الرئاسة إلى كل الملفات الخلافية. وقالت إن الوضع "يشبه طرفين يحب أحدهما الآخر ووقع خلاف بينهما. سيكون هناك عتب ونقاش مفتوح... وفي النهاية يجب أن يتفقا".
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحرّ، من جهتها، رحّبت بـ"مبادرة اللقاء التي جاءت من طرف حزب الله" وأكّدت لـ"
الأخبار
" أن الحوار أمر ضروري وجيد. وقالت: "يدنا ممدودة، وعقلنا وقلبنا مفتوحان ولا نسعى إلى الخلاف". لكنها أشارت إلى أن ما جرى "كبير جداً لا يحلّ إذا لم يكن هناك تغيير، وبلقاء فقط على طريقة ما حدث قد حدث. الوضع يحتاج إلى معالجة، ولن تنصلح الأمور من دون معالجته".
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