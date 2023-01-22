لأخذ استراحة من التطبيق... إنستغرام يطلق ميزة "الوضع الهادئ"

إنستغرام يطلق ميزة "الوضع الهادئ" لأخذ استراحة من التطبيق





أعلن تطبيق إنستغرام عن إطلاق ميزة جديدة تسمى "الوضع الهادئ" أو "Quite Mode" .

وتهدف هذه الميزة إلى تقليل قلق المستخدمين بشأن أخذ إجازة من التطبيق عن طريق إسكات الإشعارات الواردة والرد التلقائي على الرسائل المباشرة وضبط الحالة على "الوضع الهادئ"، لإعلام الأصدقاء بأنكم غير متوفرين على التطبيق في الوقت الحالي.

وقالت الشركة إنها ستحث المستخدمين المراهقين على تمكين الميزة إذا كانوا يستخدمون التطبيق في وقت متأخر من الليل.

ويعتبر التحديث الجديد من إنستغرام واحداً من التغييرات العديدة التي يتم طرحها، والتي تشمل أيضًا أدوات رقابة أبوية موسعة وأدوات أخرى لإدارة التوصيات.

وينضم هذا التحديث إلى عدد من أدوات إدارة وقت الشاشة الأخرى التي يقدمها التطبيق الآن، بما في ذلك عناصر التحكم في الوقت الذي يقضيه الأشخاص يوميًا والتي تسمح للأشخاص بتتبع استخدامهم للتطبيقات وإرسال تنبيهات لأنفسهم، وأدوات متنوعة لإيقاف الصفحات والمجموعات والأشخاص موقتًا وتأجيلها وإلغاء متابعتها للمساعدة في تقليل التفاعل مع المحتوى الذي يسبب الإدمان أو غير المرغوب فيه.

فكرة هذه الميزة ليست لمجرد تقديم أداة تدفع المستخدمين لأخذ قسط من الراحة، بل للابتعاد قليلاً عن تطبيق يستخدمه الناس بشكل كبير وقد يدمنون عليه.

والجدير بالذكر أن إنستغرام أضاف العديد من ميزات الأمان للمراهقين، بما في ذلك تلك الخاصة بحماية خصوصية المراهقين وتقليل الاتصال غير المرغوب فيه بالبالغين، الحد من استهداف الإعلانات، تقييد وصول المراهقين إلى محتوى البالغين وغيرها لمساعدة الآباء على مراقبة استخدام المراهقين للتطبيق وإدارته من خلال الرقابة الأبوية.