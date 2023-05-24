بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!

باعت "ميتا" شركتها المتخصصة في الصور المتحركة "جيفي" ضمن عملية تكبدت بنتيجتها خسارةً بنحو 260 مليون دولار، بعد قرار من الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في هذا الاتجاه.وأعلنت شركة "شاترستوك" التي تقدّم خدمات مرتبطة بالصور الثلاثاء أنّها إستحوذت على "جيفي" لقاء 53 مليون دولار، بينما كانت "ميتا" دفعت في أيار 2020 مبلغ 315 مليون دولار لشرائها، بحسب الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة.وكانت الهيئة إعتبرت أن شراء "ميتا" لهذه الشركة قد يضر بالمعلنين عبر الإنترنت والمستخدمين على السواء، وأصدرت أمراً أول ببيع "جيفي".وتشكل "جيفي" التي تأسست سنة 2013 وتتخذ مقراً لها في نيويورك، إحدى أبرز منصات تشارك صور "جيف" المتحركة، وتضم أكثر من 700 مليون مستخدم يومي.وفي تشرين الأول 2021، فرضت الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة غرامة قدرها 50,5 مليون جنيه استرليني على "ميتا" في إطار صفقة الاندماج مع "جيفي"، بسبب مضي الشبكة العملاقة قدماً في عملية دمج الشركتين رغم التحقيق الدائر في الملف.وأصدرت الهيئة في حزيران 2020 أمراً بوقف مسار الدمج بين "فيسبوك" و"جيفي"، والذي قُدّرت قيمة الصفقة بينهما في أيار 2020 بـ400 مليون دولار.