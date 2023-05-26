الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية بعد توقفها سنتين

علوم وتكنولوجيا
2023-05-26 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;فيرجن غالاكتيك&quot; تعاود رحلاتها الفضائية بعد توقفها سنتين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية بعد توقفها سنتين

"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية بعد توقفها سنتين

بلغت مركبة تابعة لـ"فيرجن غالاكتيك" الفضاء الخميس للمرة الأولى منذ نحو عامين، على ما أعلنت شركة السياحة الفضائية التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون.

وشكّل إطلاق هذه المركبة، وهي الخامسة للشركة تجتاز حدود الفضاء، الاختبار الأخير قبل بدء الرحلات التجارية.

وأعلنت الشركة أن هذه الرحلات المرتقبة منذ سنوات ستبدأ في نهاية حزيران المقبل، علماً أن نحو 800 شخص سبق أن اشتروا تذاكر للمشاركة فيها.

وتسبّب حادث تعرّضت له مركبة تابعة لـ"فيرجن غالاكتيك" في الجو عام 2014 وأسفر عن مقتل الطيار في تأخير برنامجها الفضائي لسنوات.

ومنذ تموز 2021، موعد الرحلة الأخيرة التي كان برانسون شخصياً في عدادها، أعلنت الشركة تعليق رحلاتها لإجراء تعديلات على طائرتها الحاملة وعلى مركبتها بهدف تحسين أداء المحركات وقدرتها على الطيران بوتيرة أكبر. لكنّ هذا التعليق دام أكثر مما كان مقرراً.

وانطلقت رحلة "يونيتي 25" الخميس من قاعدة "سبايس بورت أميركا" في صحراء نيو مكسيكو بجنوب غرب الولايات المتحدة، وضمّ طاقمها موظفين في "فيرجن غالاكتيك".

ونقل بيان للشركة عن أحد هؤلاء ويدعى كريستوفر هوي قوله "النظر إلى كوكبنا الجميل من فوق، وهو أمر لم يحظ سوى القليل من البشر به، كان تجربة مهيبة غمرتني بالتواضع والانبهار".

وأضاف: "كوني واحداً من أول عشرين شخصاً أسود ذهبوا إلى الفضاء، آمل في أن أُلهِم الجيل المقبل من رواد الفضاء".

وأقلعت طائرة حاملة ضخمة سمّيت "في إم إس إيف" في الساعة 9,15 بالتوقيت المحلي (15,15 ت غ) من مدرج تقليدي، وتولى قيادتها طيّاران. ثم انفصلت عنها في الجو مركبة تشبه طائرة خاصة كبيرة تحمل اسم "في إس إس يونيتي"، حاملة أربعة ركاب وطيّاريَن آخرين.

وشغّلت هذه المركبة محركها إلى أن تجاوز ارتفاعها 87 كيلومترا (يقع الفضاء على ارتفاع 80 كيلومتراً وفق تعريف الجيش الأميركي).

ثم عادت المركبة نزولاً وهي تحوم لتحطّ بعدها على المدرج كأية طائرة عادية في الساعة 10,37 بالتوقيت المحلي.

ولا يمضي ركاب رحلات "فيرجن غالاكتيك" سوى ما مجموعه نحو عشر دقائق في الفضاء ولكن في وسعهم خلالها فكّ أحزمة الأمان ليسبحوا بضع دقائق في انعدام الجاذبية ويتأملوا الكرة الأرضية من إحدى الكوات الـ12 في المقصورة.

وستحمل الرحلة التجارية التي أطلقت عليها تسمية "غالاكتيك 01" ركاباً من سلاح الجو الإيطالي.

وسبق للشركة أن باعت نحو 800 تذكرة لرحلاتها الفضائية، منها 600 بين 2005 و2014، بسعر تراوح بين 200 ألف دولار و250 ألفاً، و200 تذكرة أخرى في السنوات الأخيرة في مقابل 450 ألف دولار لكل منها.

وتتنافس "فيرجن غالاكتيك" مع شركة "بلو أوريجن" المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وأرسلت "بلو أوريجن" 32 شخصاً إلى الفضاء منذ تموز 2021، عندما شارك بيزوس في الرحلة الأولى.

لكنّ رحلاتها السياحية توقفت منذ وقوع حادث في أيلول 2022 خلال رحلة غير مأهولة. وأكدت "بلو أوريجن" في آذار الفائت أنها تعتزم معاودة رحلات صواريخها "قريباً".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

فيرجن غالاكتيك

رحلات فضائية

LBCI التالي
"نورالينك" التابعة لإيلون ماسك ستبدأ اختبار غرساتها الدماغية على البشر
تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-09

"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية في نهاية أيار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:29

"نورالينك" التابعة لإيلون ماسك ستبدأ اختبار غرساتها الدماغية على البشر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:02

تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها اعتباراً من 2024

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-25

إنجاز يتحقق للمرة الأولى... مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه الطبيعي بالمشي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-24

بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

قرار لوزير الثقافة بتعديل رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية

LBCI
فنّ
2023-05-25

دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!

LBCI
فنّ
05:08

نادين ويلسون نجيم تحتفل بإنجازها: "تخرّجنا من جامعة هارفارد" (صورة)

LBCI
اقتصاد
09:27

بيان هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية بعد الكلام عن اللائحة الرمادية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

سائقو مرفأ بيروت يعتصمون لدولرة الرواتب ودفع زيادات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

مَن من الوزراء سيشارك في الجلسة الحكومية اليوم ومن سيقاطع؟

LBCI
أخبار لبنان
06:43

نواب معارضون ومستقلون علقوا على مناورة حزب الله: أراد إفهام أن سيادته تعلو سيادة الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:55

حجار: لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين

LBCI
أخبار لبنان
15:07

نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"

LBCI
أخبار لبنان
14:12

افرام: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إلى اللقاء تينا ترنر: أسطورة موسيقى الروك اند رول!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انطلاق مهرجان بيروت الرياضي في الفوروم دو بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:22

ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز

LBCI
أخبار سياسية
05:07

تعميمٌ من ميقاتي إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات

LBCI
اقتصاد
01:26

البنك الدولي: تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي للاسر اللبنانية الفقيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

كلمة رياض سلامة ما بتصير ٢

LBCI
أخبار لبنان
14:30

بيان من نواب التغيير حول التسجيل الصوتي العائد ​لزرازير

LBCI
اقتصاد
09:27

بيان هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية بعد الكلام عن اللائحة الرمادية

LBCI
حال الطقس
03:26

احتمال تساقط أمطار... كيف سيكون طقس الـweekend؟

LBCI
أخبار لبنان
15:07

نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More