كثافته شبيهة بـ"حلوى القطن"... علماء يكتشفون كوكباً أكبر من المشتري

كثافته شبيهة بـ"حلوى القطن"... علماء يكتشفون كوكباً أكبر من المشتري

اكتشف العلماء كوكباً ضخماً يبعد عن الأرض حوالي 1200 سنة ضوئية، وفق ما نقلت مجلة " بيبول " الأميركية.

وجاء في الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Astronomy يوم الثلاثاء الفائت أن الكوكب المذكور الذي حمل اسم WASP-193b "يقع خارج نظامنا الشمسي وتم اكتشافه حديثاً".

كما لفتت الدراسة نفسها إلى أن الكوكب الجديد أكبر بنسبة 50 في المئة من كوكب المشتري الذي يُعد الكوكب الأكبر في النظام الشمسي.

ويُعد هذا الكوكب شاذاً بين أكثر من 5 آلاف كواكب خارجية اكتشفها العلماء حتى الآن بعد جمعهم بيانات عنه لمدّة أربع سنوات، وفق معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا.

وقال خالد البرقاوي مؤلف الدراسة الرئيسي والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن "العثور على هذه الأجسام العملاقة ذات الكثافة الصغيرة هو أمر نادر للغاية".

وأضاف البرقاوي أن "الكوكب المذكور يُصنف منتفخاً للغاية"، مضيفاً أن العلماء يستخدمون هذا التصنيف عادةً للإشارة إلى فئة فريدة من الكواكب الخارجية ذات كثافة تشبه حلوى القطن.

وتقدر كثافة الكوكب بحسب البرقاوي، بـ 0.059 غرام لكل سنتيمتر مكعب، وهي أكبر بمقدار 0.04 غرام لكل سنتيمتر مكعب من حلوى القطن.

وأشار البرقاوي إلى أنه "من المفترض أن يتكوّن في معظمه من الهيدروجين والهيليوم"، مضيفاً أنه "من غير المعروف كيف يمكن لكوكب أن يتضخم إلى هذا الحد".

وقال فرانسيسكو بوزويلوس، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الفلك في معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس، في بيان: "لا نعرف أين نضع هذا الكوكب في جميع نظريات التكوين الموجودة لدينا الآن، لأنه حالة شاذة عنها"، مضيفاً أنه "لا يمكننا تفسير كيفية تشكّل هذا الكوكب".

وتابع: " كنا نحصل في البداية على كثافات منخفضة للغاية، وكان من الصعب جدًا تصديق ذلك"، لافتاً إلى أنه تم تكرار "عملية تحليل جميع البيانات عدّة مرات للتأكد من حقيقة هذا الأمر النادر".

ومن جهته، قال جوليان دي فيت، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمؤلف المشارك في الدراسة، في بيان صحفي، نقلاً عن شبكة سي بي إس نيوز: "إن الكوكب خفيف جدًا لدرجة أنه يصعب التفكير في مادة صلبة مماثلة".

وتابع: "سبب قربه من كثافة حلوى القطن هو أنهما عبارة عن هواء إلى حد كبير".