ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟

أثارت الميزة الجديدة لنظام تشغيل "iOS 18" القادم التي أعلنت عنها شركة "أبل" القلق لدى المستخدمين، إذ ستسمح لهم بإخفاء التطبيقات ومنعها من الظهور على الشاشة الرئيسية لأجهزة "iPhone".

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة الأشخاص على الحفاظ على خصوصية تطبيقاتهم المصرفية ومنع الأطفال من الوصول إلى تطبيقات معينة مثل أمازون.

وقالت الشركة: "يمكن للمستخدمين الآن إقفال التطبيق أو نقله إلى مجلّد تطبيقات مقفل ومخفي".

وانتقد المستخدمون الميزة الجديدة وأشاروا إلى أنها ستساعد الناس وخاصة الرجال على الخيانة وإخفاء هذا الأمر بكل سهولة.

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