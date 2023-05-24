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مقدمة النشرة المسائية 24-05-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-24 | 12:44
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مقدمة النشرة المسائية 24-05-2023
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مقدمة النشرة المسائية 24-05-2023
ثلاثة امور اساسية تقلق اللبنانيين:

الانتخابات الرئاسية, والنزوح السوري، وتداعيات الادعاء الاوروبي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

في الرئاسة, المسؤولون مستمرون في تبادل اتهامات تعطيل جلسة الانتخاب, ما يعني ان لا رئيس في المدى المنظور. 

في ملف النزوح, الموضوع اكبر من دولرة المساعدات الممنوحة للنازحين في لبنان, وهو مرتبط بملايين النازحين السوريين المنتشرين في العالم.
 فعودتهم الى سوريا ستكون ورقةَ تفاوض قاسية, لن يفرط فيها لا النظام السوري ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي ولا الدول العربية, وهذا ما يمكن استنتاجه من جولة بعض السفراء الغربيين ومسؤولي الامم المتحدة في بيروت.

وفي معلومات خاصة بألLBCI , فان هؤلاء طرحوا امام جهات معينة اكثر من سؤال عن عملية ترحيل النازحين, ومدى تطابقها مع حقوق الانسان, كما لم يترددوا في ابلاغ جهات اخرى أن مسار الترحيل  هذا, قد يؤثر على المساعدات التي تمنح للبنان, فيما تسليم داتا النازحين الموجودة لدى الـ unhcr لم يحصل بعد, نتيجة قيود وشروط تفرضها المنظمة.

اما قضية الادعاء الاوروبي على رياض سلامة, فحضرت اليوم امام القضاء اللبنانيالذي اتخذ قرارا بترك سلامة رهن التحقيق, ومنعَه من السفر, فيما طلب من القاضية الفرنسية أود بوريزي تزويده ملف التحقيق الفرنسي, ليحدد بموجبه إذا كان سيلاحِق سلامة في لبنان, بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.

ملف سلامة دخل في سباق مع انتهاء ولايته في الحادي والثلاثين من تموز المقبل, فهل يكمل حاكم مصرف لبنان الولاية, وهذا مرجح, وهل ينوب عنه نائبه الاول وسيم منصوري وهو ما بدأ يُهمَس به على الرغم من معارضة الرئيس بري على الاقل العلنية, ورفض منصوري ذلك؟
وماذا سيكون مصير سلامة متى تنتهي ولايته, وهو سيكون اضعف من اليوم؟

هذه الامور الثلاثة لن تكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الجمعة... ولان اللبنانيين يعرفون ان " لا نوى من سياسييهم , بدأوا يرسمون معالم موسم صيف يبدو واعدا.

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