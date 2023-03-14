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طفلة بعمر 3 سنوات تقتل أختها ذات الـ4 أعوام بالرصاص
منوعات
2023-03-14 | 04:32
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طفلة بعمر 3 سنوات تقتل أختها ذات الـ4 أعوام بالرصاص
طفلة بعمر 3 سنوات تقتل أختها ذات الـ4 أعوام بالرصاص
قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة من العمر 4 سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي الأحد في تكساس.
ووصف مسؤول الشرطة الحادث بأنه "مأساوي"، وقال إن "مجموعة من العائلة والأصدقاء، كانوا داخل شقة في هيوستن يوم الأحد. وكان الأطفال غير خاضعين للرقابة من أهلهم في غرفة نوم."
وأضاف غونزاليس إن الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات حصلت على مسدس نصف أوتوماتيكي محمل. وبعدما سمع أفراد العائلة طلق ناري ركضوا إلى الغرفة، حيث وجدوا الفتاة البالغة من العمر 4 سنوات على الأرض وتمّ إعلان وفاتها على الفور.
وقال غونزاليس إن التحقيق جار لكشف ملابسات الحادثة.
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