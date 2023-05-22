تقرير يكشف... أعداد الخراف لا تزال أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا

لا تزال أعداد الخراف أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا، إلا أنّ نسبة هذه الحيوانات مقارنةً بالفرد الواحد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمسينات القرن التاسع عشر، إذ أظهرت أحدث أرقام أصدرتها هيئة الإحصاء الحكومية الاثنين أنّ ثمة خمسة خراف للمواطن الواحد في الدولة الجزرية.

وذكر تقرير عن الإنتاج الزراعي المحلي عادة ما تنشره وكالة الإحصاء النيوزيلندية كل خمس سنوات خلال حزيران 2022، أن أعداد الخراف في نيوزيلندا كانت 25,3 مليوناً، مع انخفاض بـ400 ألف خروف (أي -2 في المئة) مقارنة بالإحصاء السابق.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "نسبة الأغنام مقارنة بالفرد الواحد انخفضت إلى أقل من خمسة مقابل الشخص الواحد في العام 2022، في مستوى هو الأدنى الذي يُسجّل منذ العام 1850 عندما بدأت السلطات تحصي أعداد الخراف".

وتابعت "في العام 1982، كان هناك 22 خروفاً مقابل الفرد الواحد في نيوزيلندا".

ونيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5,2 ملايين نسمة، هي من أكبر مصدّري الصوف في العالم، إذ بلغت قيمة صادراتها من الصوف خلال العام الفائت 284 مليون دولار.

إلا أنّ ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار الصوف أثرت على أحجام القطعان التي تتراجع بشكل مطرد منذ ثمانينات القرن العشرين، حين كان عدد هذه الحيوانات 72 مليون خروف.