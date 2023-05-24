حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن

حصدت حملة "WeMissLebanon" الخاصة بقناة LBCI ثلاث ميداليات في ثلاث فئات مختلفة في جوائز Caples Awards في لندن، وهي أول حفل جوائز إعلانية عالمية يمكن للجميع المشلركة بها يديرها أشخاص مبدعون.



تم إبتكار حملة "WeMissLebanon " من قبل شركة Impact BBDO، وفازت بالميدالية الذهبية في فئة العلاقات العامة، والميدالية الفضية في الفئات التالية: the Ambient و Guerillaو OOH .



وحصدت ميدالية فضية أخرى في فئة Integrated Campaigns ، مما ساهم في فوز شركة IMPACT BBDO بجائزة الوكالة العالمية للعام في الحفل.



بعد فوزها سابقًا بجائزة فضية عن فئة السوشال ميديا والمؤثرين في حفل توزيع جوائز مهرجان دبي لينكس وجوائز التميز الإبداعي في الاتصالات ذات العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حققت حملة "WeMissLebanon" نجاحًا كبيرًا، حيث أصبحت الهاشتاغ الأكثر تداولًا على تطبيق تويتر وحققت ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بتغطية في أكثر من 150 منشور دولي.



كما جذبت الحملة أكثر من 18.5 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك وسجلت معدل (CTR) بنسبة 40 مرة على لينكد إن، متجاوزة المتوسط بنسبة 3966 في المئة.



بعد أن أصبحت مسابقة ملكة جمال لبنان أكثر البرامج متابعةعلى قناة ال بي سي آي، وهي تُعَدُّ منذ سنوات حدثًا مُنتظرًا بشدة في لبنان؛ ومع ذلك، بسبب الأزمة الحالية، توقفت الفعالية لمدة أربع سنوات.



ولكن نظرًا لشهرتها، عادت مسابقة ملكة جمال لبنان في العام 2022 "بقوة أكبر من أي وقت مضى" تحت هاشتاغ "WeMissLebanon"، حيث توجت ياسمينة زيتون كملكة جمال لبنان.



في هذا السياق، تهدف حملة "WeMissLebanon" إلى تحويل الحدث الوطني إلى منصة للناشطات اللواتي يكافحن من أجل حرية المرأة ويدافعن عن بلد يفقد هويته.



وشملت الحملة إطلاق فلتر على وسائل التواصل الاجتماعي يسمح للمستخدمين بتزيين أنفسهم بوشاح مكتوب عليه شعار "WeMissLebanon".



تمت إضافة الأوشحة أيضًا رقميًا إلى صور ناشطات ومحتجات وشخصيات أخرى اللواتي لعبن دورًا في المجتمع خلال الأزمة. ساهمت هذه الطريقة في زيادة رؤية الحملة عبر مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والفعاليات الخارجية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والمطبوعة.