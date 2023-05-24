في غوادلوب... تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية

حُكِم على مطعم قائم منذ عقود بالقرب من شاطئ غراند آنس في أرخبيل غوادلوب الفرنسي بمنطقة البحر الكاريبي بدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية.



وأشارت السلطات المحلية والمكتب الفرنسي للتنوع الحيوي في بيان مشترك صدر الاثنين إلى أن مطعم "لو كاراكولي" الواقع في ديزيه أُلزِم "دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه وإزالة منشآته عن الشاطئ في غضون ثلاثة أشهر مع دفع 1500 يورو كغرامة يومية".



وكانت محكمة باس تيرّ أصدرت هذا القرار في 28 نيسان الفائت.



ونفذت شركة "كاراكولي بيتش أند سبا" اشغالاً عام 2019 لتوفير "منظر خلاب للبحر"، بعد توسيع المنشأة في المجال العام.



ورُفعت دعوى على هذا المطعم عام 2018 من قبل جمعية للدفاع عن البيئة نددت بالاحتلال غير المشروع للملك العام البحري والاعتداء على البيئة، رغم دعم المسؤولين المحليين المنتخبين لمثل هذه الأنشطة الاقتصادية.