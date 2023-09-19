الإمساك بدبّة في متنزه "ديزني وورلد" الترفيهي في أورلاندو (فيديو)

أُغلق موقتاً عدد من الألعاب في متنزه "ديزني وورلد" الترفيهي في أورلاندو بجنوب شرق الولايات المتحدة، بعدما رُصدت دبّة سوداء في مدينة الملاهي نجحت السلطات المختصة في الإمساك بها، على ما أفادت الهيئة المعنية بالحياة البرية في فلوريدا.وأشارت هيئة حفظ الحياة البرية والأسماك في فلوريدا (FWC) في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إلى أنّ علماء الأحياء والعاملين في الهيئة "تمكّنوا من الإمساك بالدبة البالغة" التي كانت تجلس فوق شجرة في متنزه "ديزني وورلد" .ولفتت قناة "فوكس 35" المحلية إلى إغلاق 15 لعبة موقتاً بينها لعبتا "هانتد مانشن" و"بايرتس اوف ذي كاريبيين" الشهيرتان.وقالت الهيئة في بيانها "في معظم الحالات، من الأفضل أن يحافظ الأشخاص على مسافة من الدببة وتركها تغادر المكان من دون تدخّل. لكن نظراً إلى الوضع الذي كان قائماً، تعيّن على الموظفين الإمساك بالدبّة وإخراجها من المتنزه".ولم يتم التوصل إلى معلومات في شأن كيفية تمكُّن الدبة من الدخول إلى "ديزني وورلد".وأوضحت الهيئة أنّ "الدببة تكون في الخريف أكثر نشاطاً بحثاً عن طعام لتتناوله وتخزّنه كدهون احتياطية لفصل الشتاء"، مضيفةً "ربما كانت هذه الدبة تمرّ عبر المتنزه بحثاً عن طعام".ويمثل "ديزني وورلد" الذي يمتد على 11 ألف هكتار، إحدى الرئتين الاقتصاديتين لولاية فلوريدا نظراً لعدد السياح الذي يستقطبه سنوياً.