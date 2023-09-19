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قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!
منوعات
2023-09-19 | 08:02
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قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!
قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!
بعد 31 عاماً من الغموض، استأنف ديفيد بويد، البالغ من العمر 55 عامًا، إدانته بقتل الطفلة نيكي البالغة من العمر سبع سنوات، والذي اختفى في عام 1992.
وقيل لبويد في أيار إنه يجب أن يقضي 29 عاماً على الأقل قبل أن يتم النظر في الإفراج المشروط عنه.
لكنه قدم الآن استئنافًا ضد الإدانة ومدة العقوبة، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وكان المجرم قد استدرج الطفلة الى مبنى مهجور، وبمجرد دخولها، قام الرجل الذي كانت شريكته مربية أطفال نيكي، بضرب الطفلة بالطوب وطعنها 37 مرة في قلبها.
ثم قام بويد بسحب نيكي إلى الطابق السفلي من ساقيها، قبل أن يرمي جسدها الصغير في زاوية مظلمة.
وتم اكتشاف حذائها ومعطفها في صباح اليوم التالي من قبل أشخاص كانوا يبحثون عنها.
وعلمت محكمة نيوكاسل كراون أن بويد كان قاتلاً بدم بارد، وله تاريخ طويل من الجرائم الجنسية التي شملت فتيات صغيرات.
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