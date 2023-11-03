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تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
منوعات
2023-11-03 | 15:10
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تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
باستثناء القفازات المطاطية الصفراء الزاهية التي ترتديها، تقوم لوتي راي بتنظيف منازل الغرباء عارية بالكامل، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وفي التفاصيل، فان وظيفة الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا هي "منظفة عارية"، وهي تتقاضى 61 دولارًا في الساعة لترتيب منازل العملاء.
وعلى الرغم من إصرارها على وجودها هناك فقط للتنظيف، يعتقد بعض زبائنها الذكور أنهم يحصلون على المزيد من الخدمات مقابل أموالهم، إذا جاز التعبير.
وقالت راي: "هناك عدد لا بأس به من الأشخاص المخيفين - حفنة من الرجال الذين أقوم بتنظيف منازلهم، وهم يعتقدون أنهم سيحصلون على شيء آخر".
وشددت على أن "أنا واضحة أنني هناك للتنظيف فقط، لكنهم يقولون أن عاملات النظافة الأخريات كن متعريات وقمن بتدليكهم".
راي، التي تصف نفسها بأنها "متحررة"، تولت وظيفتها الغريبة في عام 2017 لكسب بعض المال الإضافي، قائلة إنها "لن تفعل ذلك إذا لم يكن هناك حافز مالي".
وأوضحت قائلة: "أنا أبحث دائمًا عن طرق لكسب المزيد من المال وأحب أن أكون عارية تمامًا، لذلك قلت حسنًا، سأحاول ذلك".
وفي حين أن الرجال الأصغر سنا من ذوي "الدخل المتاح" يريدون "تجربة شيء مختلف"، يعتقد آخرون أن روتين الخادمة هو نوع من الإثارة - حيث يقوم رجل في المساء بوضع المواد الإباحية على جهاز التلفزيون بينما تقوم راي العارية بتلميع منزله وتنظيفه.
وبغض النظر عن الرجال "المخيفين أو السابقين"، فإن بعض عملائها يريدون فقط الشركة أو شخصًا ما للتسكع معه.
وأحد عملائها الذكور المنتظمين هو نفسه يعيش داخل منزله عاريا، وقالت: "لقد كان عارياً بالفعل عندما دخلت، تناولنا القهوة ولعبنا مع كلبه ثم ذهبنا إلى العمل".
وأضافت: "أصدقائي وعائلتي يعرفون ما أقوم به، ولكن أعتقد أنهم يتساءلون لماذا أفعل ذلك".
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