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شجّعها الأطباء على إجهاض جنينها... وبعد مرور عام الأم تكشف ما حصل بالأخير! (صور)

شجّعها الأطباء على إجهاض جنينها... وبعد مرور عام الأم تكشف ما حصل بالأخير! (صور)





وفي التفاصيل، قالت والدته "دانيال فراتر"، البالغة من العمر 28 عاماً، إن الأطباء عرضوا عليها القيام بعملية إجهاض في أسبوعها الـ 20 لأن ابنها لم يكن لديه الجزء المسؤول عن التحكم في التنفس داخل دماغه.



وكان الطفل، الذي لم يكن قد وُلد بعد، يعاني من استسقاء الرأس الشديد، وهو تراكم السوائل في الدماغ، وقيل للأم إنه بحال استمرت في المخاض، فلن يعيش ابنها طويلاً ولكن الأخير وُلد في الأسبوع 36.



وفي هذا السياق، خضع الطفل لعملية جراحية لدماغه، لكنه نجا بأعجوبة.



وقالت دانيال إن طفلها عاد الآن إلى المنزل من المستشفى وهو قادر على الابتسام واللعب، وهي مهارات اعتقد الأطباء أنه لن يتعلمها أبدًا.



وأشارت دانيال إلى أنها تريد زيادة مستوى الوعي لدى الأهل الذين قد يواجهون الوضع نفسه حتى لا يتخلوا عن أطفالهم لأن ابنها هو دليل على فرص النجاة.



وقالت دانيال إنها تتوقع ظهور المزيد من الإعاقات مع تقدم طفلها في العمر، وأضافت أنها مع زوجها لا يعلمان كم من الوقت سيعيش ولكنهما مفعمان بالأمل. نجا طفل وُلد من دون جزء أساسي من دماغه رغم الصعاب، واحتفل بعيد ميلاده الأول، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قالت والدته "دانيال فراتر"، البالغة من العمر 28 عاماً، إن الأطباء عرضوا عليها القيام بعملية إجهاض في أسبوعها الـ 20 لأن ابنها لم يكن لديه الجزء المسؤول عن التحكم في التنفس داخل دماغه.وكان الطفل، الذي لم يكن قد وُلد بعد، يعاني من استسقاء الرأس الشديد، وهو تراكم السوائل في الدماغ، وقيل للأم إنه بحال استمرت في المخاض، فلن يعيش ابنها طويلاً ولكن الأخير وُلد في الأسبوع 36.وفي هذا السياق، خضع الطفل لعملية جراحية لدماغه، لكنه نجا بأعجوبة.وقالت دانيال إن طفلها عاد الآن إلى المنزل من المستشفى وهو قادر على الابتسام واللعب، وهي مهارات اعتقد الأطباء أنه لن يتعلمها أبدًا.وأشارت دانيال إلى أنها تريد زيادة مستوى الوعي لدى الأهل الذين قد يواجهون الوضع نفسه حتى لا يتخلوا عن أطفالهم لأن ابنها هو دليل على فرص النجاة.وقالت دانيال إنها تتوقع ظهور المزيد من الإعاقات مع تقدم طفلها في العمر، وأضافت أنها مع زوجها لا يعلمان كم من الوقت سيعيش ولكنهما مفعمان بالأمل.