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ابن الـ3 سنوات رحل بشكل مأساوي... زوجة والده ادعت أنه سقط عن الدرج ورسائل نصية كشفت المستور!
منوعات
2024-04-03 | 15:21
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ابن الـ3 سنوات رحل بشكل مأساوي... زوجة والده ادعت أنه سقط عن الدرج ورسائل نصية كشفت المستور!
ابن الـ3 سنوات رحل بشكل مأساوي... زوجة والده ادعت أنه سقط عن الدرج ورسائل نصية كشفت المستور!
ألقي القبض على امرأة من ولاية ويسكونسن الأسبوع الفائت فيما يتعلق بوفاة ابن صديقها البالغ من العمر 3 سنوات بعد أن زعمت أنه توفي نتيجة سقوطه على الدرج.
وتواجه سامانثا ويشمان، 32 عامًا، اتهامات بالقتل المتهور من الدرجة الأولى وإهمال طفل، بعد وفاة الصبي في 15 حزيران 2023، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وتم الإبلاغ في البداية عن وفاة الصبي على أنها سقوط عرضي على الدرج. ومع ذلك، قررت السلطات لاحقًا أن الوفاة كانت "غير عرضية"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة مارينيت.
واستجاب الضباط إلى المنزل في مارينيت في 15 حزيران بعد أن اتصلت ويشمان بالطوارئ قائلة إن الصبي لا يتنفس، وفقًا لشكوى جنائية حصلت عليها مجلة PEOPLE.
ويُزعم أن ويشمان أخبرت الشرطة أن الصبي سقط على الدرج في الليلة السابقة.
ووفقا للشكوى، قالت الشرطة في ذلك الوقت إن والد الصبي "بدا مسعورا وأراد الذهاب إلى المستشفى" بينما بدت ويشمان "أكثر هدوءا في الوضع وكان يساعد في إبقاء الأطفال الآخرين تحت السيطرة"، وفقا للشكوى.
وتوفي الصبي في وقت لاحق في المستشفى.
وأظهر تشريح الجثة أنه يعاني من كسور في الأضلاع وثقب في الرئة وارتجاج وكدمات متعددة في رأسه وجسمه.
وقرر الطبيب الشرعي أن وفاته كانت نتيجة إصابات ناجمة عن قوة حادة.
وأثناء التحقيق في وفاة الصبي، تمكن المحققون من الوصول إلى سجلات هاتف ويشمان وعثروا على العديد من الرسائل النصية التي يُزعم أنها أرسلتها إلى والد الصبي قبل وفاته.
وكتبت: "أنا مستعدة لإيذاء هؤلاء الأمهات والأطفال، لا أحد يفهم أنني لا أستطيع التنفس، لذا أصبح الأمر أصعب بكثير الآن، فأنا أواجه المزيد من مشاكل التنفس". في نص واحد.
"لقد كنت أشعر بالدوار حقًا ولا أستطيع التنفس، الأمر أصعب مع هؤلاء الأطفال لا أحد سيأخذ أيًا من هذا الأمر على محمل الجد حتى يدخلوا إلى هذا المنزل البائس ويجدونني"، وكتبت في مكان آخر: "مررت بالجحيم البائس على الأرض... هذه الأم لن تتوقف... أنا مستعدة لفقدان أعصابي... لا أستطيع التنفس ولا أستطيع الصراخ لذا فأنا مجرد مزحة هنا."
وبموجب الشكوى، طلب من الدكتورة كريستين إنيجيز، مديرة مركز مارشفيلد للدفاع عن الطفل، الاطلاع على سجلات الشرطة والسجلات الطبية بعد وفاة الصبي.
وقالت: "في مراجعة سجلات الصبي، تمت الإشارة إلى العديد من العناصر التي تثير التساؤل حول آلية سقوطه على السلم كسبب لمجموعة واسعة من الإصابات والوفاة... العديد من هذه العناصر تثير القلق وإصابات الصبي كانت نتيجة صدمة غير عرضية... في رأيي، من المحتمل أن يكون الطفل ضحية لصدمة غير عرضية، أدت إلى وفاته".
ومن المقرر عقد جلسة المثول الأولي في 15 نيسان. ومن غير الواضح ما إذا كانت ويشمان قد وكلت محاميًا للتحدث نيابة عنها.
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