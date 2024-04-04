الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
20
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
20
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد إنفاقها أكثر من 50 الف دولار على عمليات التجميل وتشبيهها بالكائن الفضائي... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (صور)
منوعات
2024-04-04 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد إنفاقها أكثر من 50 الف دولار على عمليات التجميل وتشبيهها بالكائن الفضائي... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (صور)
بعد إنفاقها أكثر من 50 الف دولار على عمليات التجميل وتشبيهها بالكائن الفضائي... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (صور)
كشفت إحدى المدمنات على الجراحات التجميلية والتي أنفقت 50 ألف دولار على الإجراءات، أنها تريد التخلي عن الحشو الذي أضافته للحصول على مظهر طبيعي أكثر.
وفي التفاصيل، خضعت "سيرينا سميث" العشرينية للجراحة للمرة الأولى عندما كان عمرها 18 عامًا فقط عام 2016 وقامت بعملية جراحية بقيمة 7500 دولار.
وبعد فترة قصيرة، أصبحت سميث مدمنة على إجراء العمليات وقررت الخضوع لعملية تجميل كاملة، وحصلت على عملية تجميل للأنف، شد المؤخرة البرازيلية، البوتوكس والحشو لشفتيها، خديها، ذقنها وجبهتها.
وبعد ثماني سنوات من وقوعها في حب تغيير مظهرها، قررت سميث التخلص من مظهرها المستوحى من المغنية "مارلين مونرو" حتى تتمكن من التوقف عن الظهور مثل كائن فضائي.
وفي هذا السياق، قامت سميث بالفعل بإذابة كمية كبيرة من الحشو في وجهها وغيرت شكل ذقنها في محاولة منها لتبدو أكثر طبيعية.
وعلى الرغم من رغبتها في أن تبدو أكثر طبيعية مع دخولها حقبة جديدة من حياتها، كشفت سميث أنها لم تتخل تمامًا عن العمليات التجميلية.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
إنفاقها
دولار
عمليات
التجميل
وتشبيهها
بالكائن
الفضائي...
متابعيها
بقرارها!
(صور)
التالي
"الكابتن ماجد" يودع متابعيه... وهذا ما وعد به مؤلف السلسلة الشهيرة!
"دمرني جسديا ونفسيا لمدة 30 سنة"... سيدة تروي معاناتها مع زوجها: كان مدمنا على العلاقات وهذا ما فعله بي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-28
تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)
منوعات
2024-03-28
تزوجت في سنّ الـ18 سنة... شابة تصدم متابعيها بقرارها! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-25
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
منوعات
2024-03-25
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
0
منوعات
2024-02-21
فتاة شابة تخطط لجنازتها وتخصص أكثر من 9000 دولار للمناسبة... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-21
فتاة شابة تخطط لجنازتها وتخصص أكثر من 9000 دولار للمناسبة... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-04-03
مؤثرة اجتماعية تصدم متابعيها بعد ظهورها مع ابنتها... الشبه بينهما صادم وكأنهما توأم! (فيديو)
منوعات
2024-04-03
مؤثرة اجتماعية تصدم متابعيها بعد ظهورها مع ابنتها... الشبه بينهما صادم وكأنهما توأم! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:34
صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
منوعات
09:34
صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
0
منوعات
08:15
من أقدم الكتب في العالم... كتاب مصري معروض للبيع في مزاد علني بسعر خيالي! (صورة)
منوعات
08:15
من أقدم الكتب في العالم... كتاب مصري معروض للبيع في مزاد علني بسعر خيالي! (صورة)
0
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
0
منوعات
07:23
"المستثمرة الذكية"... امرأة تكشف حيلتها الذكية لكسب آلاف الدولارات بطرق سهلة وبسيطة! (فيديو)
منوعات
07:23
"المستثمرة الذكية"... امرأة تكشف حيلتها الذكية لكسب آلاف الدولارات بطرق سهلة وبسيطة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:24
الراعي عرض وفرونتسكا للتطورات
أخبار لبنان
06:24
الراعي عرض وفرونتسكا للتطورات
0
صحف اليوم
00:33
قيومجيان لـ "الجمهورية": السفير ماغرو لم يحمل اي افكار جديدة حول الاستحقاق الرئاسي
صحف اليوم
00:33
قيومجيان لـ "الجمهورية": السفير ماغرو لم يحمل اي افكار جديدة حول الاستحقاق الرئاسي
0
فنّ
2024-03-29
"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)
فنّ
2024-03-29
"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)
0
منوعات
15:21
ابن الـ3 سنوات رحل بشكل مأساوي... زوجة والده ادعت أنه سقط عن الدرج ورسائل نصية كشفت المستور!
منوعات
15:21
ابن الـ3 سنوات رحل بشكل مأساوي... زوجة والده ادعت أنه سقط عن الدرج ورسائل نصية كشفت المستور!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:30
الوضع الانسانيّ الجنوبيّ موضوع البحث في السراي الحكوميّ
أخبار لبنان
07:30
الوضع الانسانيّ الجنوبيّ موضوع البحث في السراي الحكوميّ
0
أخبار لبنان
06:37
تحالف الإصلاح الانتخابي: التمديد للمجالس البلدية مرفوض والبدائل متوافرة
أخبار لبنان
06:37
تحالف الإصلاح الانتخابي: التمديد للمجالس البلدية مرفوض والبدائل متوافرة
0
رياضة
13:43
تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون
رياضة
13:43
تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع
0
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
خبر عاجل
14:21
عطل طرأ على تطبيق واتساب
خبر عاجل
14:21
عطل طرأ على تطبيق واتساب
4
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
5
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
6
أخبار لبنان
12:39
مكتب ميقاتي: حملة إعلامية ستنطلق غدا للإساءة إلى رئيس الحكومة وأفراد عائلته
أخبار لبنان
12:39
مكتب ميقاتي: حملة إعلامية ستنطلق غدا للإساءة إلى رئيس الحكومة وأفراد عائلته
7
منوعات
16:11
أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!
منوعات
16:11
أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!
8
صحف اليوم
00:47
3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"
صحف اليوم
00:47
3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More