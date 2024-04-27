"يمكنها طباعة منزل"... أميركا تكشف النقاب عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم!

"يمكنها طباعة منزل"... أميركا تكشف النقاب عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم!

كشفت جامعة "ماين" في الولايات المتحدة الأميركية عن أول آلة طباعة عملاقة وثلاثية الأبعاد وذلك وفق موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.

وقالت الجامعة المذكورة إنها حطمت الرقم القياسي الخاص لأكبر آلة طباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، مشيرةً إلى أن حجم آلتها الجديدة أكبر بأربع مرات من حجم الآلة السابقة.



كما يمكن للآلة التي حملت اسم Factory of the Future 1.0 طباعة كائنات يبلغ طولها 96 قدمًا (29 مترًا).



ومن جهته، قال الخبير في مجال الصناعة يوجين باي إن آلات الطباعة الثلاثية الأبعاد قد تستخدم مستقبلاً لصنع أجزاء من المنازل، مشيراً إلى أنها "قد تصبح مفيدة بعد الكوارث الطبيعية".



وتابع: "يمكن استخدام هذه الآلات أيضاً لطباعة أجزاء زخرفية، أو في بعض الأحيان لترميم البعض منها".



وأملت جامعة "ماين" في أن يتم استخدام هذه الآلة الجديدة في بناء مساكن بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الجسور والقوارب.