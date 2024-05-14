عروس تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب حفل زفافها "غير التقليدي"... فستانها صدم الجميع! (صورة)

عروس تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب حفل زفافها "غير التقليدي"... فستانها صدم الجميع! (صورة)



تحدثت عروس أميركية تُدعى سكايلر كواليفسكي من ولاية "إنديانا" عن حفل زفافها "المختلف تماماً" على حدّ تعبيرها، وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

واختارت سكايلر موضوع "الغوث" أو Goth لحفل زفافها الذي أقيم يوم عيد الهالوين.

وكسرت سكايلر التقاليد المتعارف عليها في المجتمع إذ قررت ارتداء فستان زفاف باللون الأسود وحذاء "دكتور مارتينز".

وقالت سكايلر: "اخترت إقامة حفل زفاف غير تقليدي لأنني أردت حقًا شيئًا مختلفًا عن المعتاد"، مضيفةً أنها "تحب الأزياء الداكنة والمرعبة واللون الأسود".

كما ارتدى العريس أيضاً بدلة باللون الأسود الداكن، في حين ارتدت وصيفات العروس فساتين باللون الأحمر النبيذي.

واختار الثنائي كعكة سوداء بدلاً من الكعكة البيضاء التقليدية، والتي تم تزيينها بمجسمات لهما على شكل هيكلين عظميين.