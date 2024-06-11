جمل يصدم ركاب إحدى السيارات ويصطدم بالأخيرة بطريقة غير متوقعة... المشهد مروع! (فيديو)

جمل يصدم ركاب إحدى السيارات ويصطدم بالأخيرة بطريقة غير متوقعة... المشهد مروع! (فيديو)



اصطدم جمل بالزجاج الأمامي لسيارة أثناء حادث مروع وقع في الهند، وفق ما أفادت السلطات المحلية في ولاية راجاستان في شمال الهند.



وفي التفاصيل، كانت تسير السيارة بسرعة متوسطة عندما عبر الجمل بشكل غير متوقع الطريق الريفي.



واصطدمت السيارة بالحيوان وأدى الحادث إلى وقوع أضرار جسيمة في السيارة، حيث دخل الجمل جزئيا من خلال الزجاج الأمامي.



وأُصيب الجمل بجروح خلال الحادث الذي وقع في 9 حزيران، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت حياته في خطر.



وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث للمساعدة في إخراج الجمل وتقديم الرعاية الطبية للحيوان المصاب، ولم يتعرض كل الركاب للأذى.