في يومها العالمي... ما تأثير الموسيقى على مشاعر الإنسان وتصرفاته؟

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للموسيقى الموجودة في كل جزء من حياتنا وتؤثر علينا بشكل دائم.وكشفت الدراسات أن الموسيقى يمكنها أن تؤثر على الأشخاص بشكل كبير وعلى المرض والاكتئاب والانفاق والانتاجية.وأشارت بعض الأبحاث إلى أن الموسيقى يمكنها زيادة الأفكار العدوانية أيضاً بالإضافة إلى أنها تشجع على الجريمة.ووجدت دراسة أجريت في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف قد ينجذبون بالفعل إلى الموسيقى العنيفة.وذكرت دراسة أخرى نشرت عام 2003 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي أن الموسيقى يمكن أن تحرض على الأفكار والمشاعر العدوانية.وأظهرت الدراسة أن الأغاني العنيفة أدت إلى أفكار أكثر عدوانية في ثلاثة مقاييس مختلفة وخاصةً عند الاستماع إلى أغاني الروك وتفسير كلماتها بشكل عدواني.وكشف الباحثون في جامعة غرونينجين أن الاستماع إلى الموسيقى السعيدة أو الحزينة يغيّر مزاج الأشخاص وطريقة تصرفاتهم.ورأى الباحثون أن القرار الإدراكي يتأثر بشكل مباشر بحالة الإنسان العقلية.ويمكن للموسيقى أن تؤثر أيضاً على الإجراءات البسيطة مثل إنفاق الأموال أو الإنتاجية.