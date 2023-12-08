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من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
موضة وجمال
2023-12-08 | 06:09
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من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
اعتقد معظم الأشخاص أن نساء عائلة كارداشيان لديهن أفضل مؤخرات في العالم. ولكن كشف جراحو التجميل أن المؤخرة الأكثر جاذبية لا ترتبط بالحجم، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
ووجدت الدراسة التي أجراها جراحون في جامعة "لوما ليندا" في كاليفورنيا، والتي سألت 1100 رجل وامرأة عن آرائهم، أن نسبة "الخصر إلى الورك" المثالية البالغة 0.65 هي الأكثر جاذبية للنساء، مما يعني أن الأرداف تكون أكبر بنسبة 35% من الخصر. وتم الإجماع على أن مؤخرة النجمة العالمية جينيفر لوبيز هي الأفضل.
ويُترجم هذا إلى خصر أكثر ضيقًا يتسع قليلاً فقط حتى الوركين، وهو بعيد كل البعد عن شكل "الساعة الرملية المتطرف" الذي أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة، والذي اعتمدته نجمات مثل كيم كارداشيان ونيكي ميناج.
وفي دراسة منفصلة للذكور، عُرض على 2000 رجل وامرأة خمس صور لمؤخرة ذكور، وطلب منهم تقييم كل منها من واحد إلى خمسة، مع اعتبار ان الخمسة هي الأكثر جاذبية. وكان الاختيار الأكثر شيوعًا أيضًا ذو حجم متوسط، مع القليل من العضلات.
وبينما أجريت الدراسات في الولايات المتحدة، وجد الباحثون أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات العمرية أو الجنسين أو المجموعات العرقية، عندما يتعلق الأمر بالمؤخرة التي يفضلونها.
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